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مشاهدة مسلسل حب عمري الحلقة 30 والأخيرة.. تردد القنوات الناقلة وموعد العرض والإعادة

السبت 23/مايو/2020 - 06:24 م
بوابة الفجر
مشاهدة مسلسل حب عمري الحلقة 30 والأخيرة.. تردد القنوات الناقلة وموعد العرض والإعادة

مسلسل حب عمري الحلقة 30 والأخيرة، حقق المسلسل خلال الحلقات السابقة نجاح كبير ونسب مشاهدة عالية وجذب أنتباه محبي المسلسلات الرمضانية له بسبب الاحداث الدرامية والتشويقية به، وتدور أحداثه حول شاب وفتاة يجمعهم الحب، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي الأنفس فتقابلهم الكثير من المشاكل والتعثرات التي قد تهدد هذا الحب وقد تجعله مستحيلًا.

أبطال مسلسل حب عمري الحلقة 30 والأخيرة

مسلسل حب عمري من بطولة هيثم شاكر وكل من سهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج.

قنوات عرض مسلسل حب عمري الحلقة 30 والأخيرة
- يعرض مسلسل "حب عمري" على قناة "روتانا" في تمام الساعة 5 مسًاء.

- ويعرض على قناة "بانوراما دراما" الساعة 7 مسًاء.

تردد قناة بانوراما دراما.. مسلسل حب عمري الحلقة 30 والأخيرة

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12341.
معدل الترميز: 27500.
التوجه: 5- 6.

تردد قناة روتانا دراما.. مسلسل حب عمري الحلقة 30 والأخيرة
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11296.
معدل الترميز: 27500.
التوجه: 3-4.

مشاهدة مسلسل حب عمري الحلقة 30 والأخيرة.. تردد القنوات الناقلة وموعد العرض والإعادة

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