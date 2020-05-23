مسلسل سكر زيادة الحلقة 30 والأخيرة.. مواعيد العرض وتردد القنوات الناقلة





يبحث الكثير من متابعي مسلسل سكر زيادة عن الحلقة 30 والأخيرة ، بعد أن أثارت الحلقة السابقة من المسلسل تشويق المتابعين، وكان قد حقق المسلسل نجاح ونسب مشاهدات عالية من بداية عرضه، وحتي الآن، وتدور أحداثه حول مجموعة من النساء تضطر للبقاء داخل فيلا، وتحاول كل منهم الحصول عليها.





ومسلسل سكر زيادة الحلقة 30 والأخيرة من إخراج وائل إحسان وتأليف أمين جمال، ومن بطولة ومن بطولة سميحة أيوب وهالة فاخر، وتضم قائمة ضيوف الشرف أحمد السقا، روجينا، جومانا مراد، معتصم النهار، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد، شيماء سيف، مى الغيطى، طارق عبدالعزيز، إنجى على، عمر زهران، خالد أنور، أميرة هانى.





مسلسل سكر زيادة الحلقة 30 والأخيرة .. القنوات الناقلة ومواعيد العرض





يتم عرض مسلسل سكر زيادة على قناة MBC – مصر يوميًا في شهر رمضان المبارك في الساعة 8:30 مساءً، ويُعاد 3:00 بعد منتصف الليل، و3:00 عصر اليوم التالي.





تردد قناة MBC Masr 2





- التردد: 11823

- الاستقطاب: رأسي

- معدل الترميز: 27500

- معامل التصحيح: 56





تردد قناة ام بي سي مصر على النايل سات





- التردد:12015

- الاستقطاب: رأسي

- معدل الترميز: 27500

- معامل التصحيح: 65





ومسلسل سكر زيادة الحلقة 30 والأخيرة ، مستوحي من المسلسل الشهير "The golden girls"، كما تجري آحداثه داخل فيلا، وتحاول كلا من نبيلة عبيد ونادية الجندي الاستحواذ على الفيلا مما يسبب الكثير من الموافق الطريفة غية التقليدية.





ويبحث عاكشة عن عن والدته، بينما يذهب للفيلا ويرى جميلة يقول لها أنه والدتها، وبعد ذلك عندما رأي نادية الجندي التي تجسد شخصية عصمت يقول والدته، ويقومون بطرده خارج المنزل.





وحكى "عكاشة" مع حارس الفيلا قصته، حيث أكد أنه عليه ثأر وهارب منه ووالده هو من أعطاه عنوان المنزل مؤكدا أن والدته هناك، وحاولت عصمت أن تتهم كريمة بأنها والدت عكاشة.





ويذكر أن المنتج صادق الصباح، حرص على زيارة بطلات مسلسل " سكر زيادة " في مكان إقامتهن في بيروت ليودعهن شخصيا والاطمئنان على كل أفراد فريق العمل، كما احتفل مع الممثلين بنجح المسلسل



