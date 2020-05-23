Advertisements

مسلسل سكر زيادة الحلقة 30 والأخيرة.. مواعيد العرض وتردد القنوات الناقلة

السبت 23/مايو/2020 - 06:25 م
سكر زيادة
سكر زيادة
مسلسل سكر زيادة الحلقة 30 والأخيرة.. مواعيد العرض وتردد القنوات الناقلة

يبحث الكثير من متابعي مسلسل سكر زيادة عن الحلقة  30 والأخيرة، بعد أن أثارت الحلقة السابقة من المسلسل تشويق المتابعين، وكان قد حقق المسلسل نجاح ونسب مشاهدات عالية من بداية عرضه، وحتي الآن، وتدور أحداثه حول مجموعة من النساء تضطر للبقاء داخل فيلا، وتحاول كل منهم الحصول عليها.

ومسلسل سكر زيادة الحلقة  30 والأخيرة من إخراج وائل إحسان وتأليف أمين جمال، ومن بطولة ومن بطولة سميحة أيوب وهالة فاخر، وتضم قائمة ضيوف الشرف أحمد السقا، روجينا، جومانا مراد، معتصم النهار، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد، شيماء سيف، مى الغيطى، طارق عبدالعزيز، إنجى على، عمر زهران، خالد أنور، أميرة هانى.

مسلسل سكر زيادة الحلقة  30 والأخيرة.. القنوات الناقلة ومواعيد العرض

يتم عرض مسلسل سكر زيادة على قناة MBC – مصر يوميًا في شهر رمضان المبارك في الساعة 8:30 مساءً، ويُعاد 3:00 بعد منتصف الليل، و3:00 عصر اليوم التالي.

تردد قناة MBC Masr 2

- التردد: 11823
- الاستقطاب: رأسي
- معدل الترميز: 27500
- معامل التصحيح: 56

تردد قناة ام بي سي مصر على النايل سات

- التردد:12015
- الاستقطاب: رأسي
- معدل الترميز: 27500
- معامل التصحيح: 65

ومسلسل سكر زيادة الحلقة  30 والأخيرة، مستوحي من المسلسل الشهير "The golden girls"، كما تجري آحداثه داخل فيلا، وتحاول كلا من نبيلة عبيد ونادية الجندي الاستحواذ على الفيلا مما يسبب الكثير من الموافق الطريفة غية التقليدية.

ويبحث عاكشة عن عن والدته، بينما يذهب للفيلا ويرى جميلة يقول لها أنه والدتها، وبعد ذلك عندما رأي نادية الجندي التي تجسد شخصية عصمت يقول والدته، ويقومون بطرده خارج المنزل.

وحكى "عكاشة" مع حارس الفيلا قصته، حيث أكد أنه عليه ثأر وهارب منه ووالده هو من أعطاه عنوان المنزل مؤكدا أن والدته هناك، وحاولت عصمت أن تتهم كريمة بأنها والدت عكاشة.

ويذكر أن المنتج صادق الصباح، حرص على زيارة بطلات مسلسل " سكر زيادة " في مكان إقامتهن في بيروت ليودعهن شخصيا والاطمئنان على كل أفراد فريق العمل، كما احتفل مع الممثلين بنجح المسلسل 

مسلسل سكر زيادة الحلقة  30 والأخيرة.. مواعيد العرض وتردد القنوات الناقلة

أخبار تهمك

ماذا يعني العزل المنزلي لمصاب كورونا؟.. "الصحة العالمية" توضح الطرق الصحيحة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

القصة الكاملة لمنة عبدالعزيز "فتاة التيك توك المغتصبة"

منذ حوالي 7 ساعات

تأجيل محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفجور

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف سبب عدم اكتمال برنامج "رامز مجنون رسمي" وعرض حلقات معادة

منذ يوم

هل أثرت الموجة الحارة على كورونا؟.. أستاذ مناعة يوضح (فيديو)

منذ يوم

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة: تسجيل 727 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و28 حالة وفاة

منذ أقل من نصف ساعة

منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة جديدة تهدد الحياة

منذ حوالي 11 ساعة

تصفية الخلية وإصابة ضابطين.. تفاصيل اقتحام مزرعة ومنزل للإرهابيين ببئر العبد

منذ حوالي 8 ساعات

هبة عبد الغني تصدم جمهورها بقصة شعر جديدة (صور)

منذ ساعتين

مفاجأة.. 4 لاعبين خارج الأهلي في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

قبل تنفيذها بساعات.. أهم 3 قرارات مرتبطة بعيد الفطر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السعودية تعلن تطبيق نظام جديد للعائدين من الخارج

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| رسميًا.. ظهور نتيجة أبحاث طلبة الابتدائية والإعدادية بمحافظة القاهرة

منذ حوالي 19 ساعة

الداخلية: مقتل 21 إرهابيا بشمال سيناء خططوا لعمليات عدائية في عيد الفطر

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:59 م

الصحة: تسجيل 727 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و28 حالة وفاة

قبل تنفيذها بساعات.. أهم 3 قرارات مرتبطة بعيد الفطر

12:16 م

القصة الكاملة لمنة عبدالعزيز "فتاة التيك توك المغتصبة"

12:39 م

تأجيل محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفجور

01:13 م

ماذا يعني العزل المنزلي لمصاب كورونا؟.. "الصحة العالمية" توضح الطرق الصحيحة (فيديو)

01:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس وخناقات مناقشة قانون البنوك

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: السيدة الأولى سابقًا من القصر إلى السجن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الملك يحيى الفخرانى: «ولىّ الدراما وشيطانها»