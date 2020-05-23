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كيف تؤدي صلاة العيد من البيت

السبت 23/مايو/2020 - 05:29 م
بوابة الفجر
سمر حسن
كشفت دار الافتاء المصرية، أمس الجمعة عن ميلاد هلال شوال بعد حدوث الاقتران في السابعة والدقيقة 39 مساء، الجمعة 22 مايو، وتحتفل مصر بعيد الفطر المبارك غدا الأحد، وعلي أن يكون السبت هو المتمم لشهر رمضان، ويبقي السؤال، كيف يؤدي المسلم صلاة العيد في المنزل مع استمرار إجراءات التباعد الاجتماعي وغلق المساجد بسبب تفشي فيروس كورونا.

صلاة بالمنزل

كشف مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية عن كيفية صلاة العيد فى المنزل، تعتبر صلاة العيد سنة عن سيدنا النبي ﷺ، ويصلّيها المسلم في المساجد الجامعة، قد منع وباء كورونا، المسلمين من تادية صلاة جماعةً، ويجوز للمسلم أن يؤدي الصلاة في منزله مع أهل بيته أو منفردًا بغير خطبة، على هيئتها المعلومة.

وتابع مركز الأزهر، تبدأ صلاة العيد بعد شروق الشَّمس بثلث ساعة، ويستمر قبل أذان الظهر بثلث ساعة، فإذا دخل وقت الظهر فلا تُصلَّى، يستحب للمسلم أن يستعد لصلاة العيد بالاغتسال، ولبس أحسن الثياب، والتطيب، وأن يبدأ يوم العيد بتناول تمرات ثلاثًا أو خمسًا.

يجلس المسلم وأهل بيته لصلاة العيد في مُصلَّاهم يُكبِّرون الله سُبحانه بصيغة التَّكبير المعلومة؛ لاظهار الفرح بالعيد، بعد أن وفقهم لصيام رمضان وقيامه، وأن يقوموا لأداء صلاة العيد، فإذا قاموا لأدائها صلوها بدون أذان ولا إقامة ولا صلاة.

يوقف الذكور خلف الاب في الصف، وتقف الزوجة والبنات خلف الذكور في صف آخر، وإذا كان للرَّجل ولدٌ من الذكور وزوجة؛ وقف الولد عن يمينه، ووقفت زوجته خلفَه، وإذا صلت المرأة بالنساء يجوز أن تقف في وسطهن في الصف، وإذا كانت المأمومة واحدة وقفت عن يمين مَن تؤمها.

صلاة العيد

تعتبر صلاة العيد ركعتان، يبدأ الإمام بتكبيرة الإحرام، ثم يكبر سبع تكبيرات اخرى، يرفع يديه، ويستحب أن يجعل الإمام بين كل تكبيرة وقت كافي ثم يقرأ الفاتحة، ويستحَب أن تكون آيات سورة الأعلى، ثم يكمل الركعة على الصلاة المعروفة، ويستوفي الرُّكوع، والسّجود.

يكبر خمسَ تكبيرات بعد تكبيرة القيام في الركعة الثانية على صفة تكبير الركعة الأولى، ثم يقرأ الفاتحة، يُستحَب أن تكون آيات سورة الغاشية، ثم يستكمل الركعة على صفة الصلاة ثم يجلس للتشهد ويسلِّم، ولا ينبغي أن يخطب الإمام بعد صلاة العيد، فليس لصلاة في المنزل خُطبة.

مسجد السيدة نفيسة 

أكدت وزارة الأوقاف في بيان، المسموح في العيد هو تشغيل مكبرات الصوت بالتكبير المذاع عبر إذاعة القرآن الكريم وعلى عدم فتح المسجد أثناء التكبير أو السماح بصلاة العيد داخل المسجد أو خارجه أو التكبير المباشر من الإمام أو العمال أو غيرهم.

أكدت وزارة الأوقاف، علي فتح مكبرات الصوت لإذاعة التكبيرات عبر إذاعة القرآن الكريم مثل إذاعة قرآن المغرب والفجر خلال شهر رمضان، مع تحذير الشديد من أي مخالفة.

قررت وزارة الأوقاف إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد السيدة نفيسة بحضور نحو عشرين مصلي من العاملين بالأوقاف، بمراعاة التباعد الاجتماعي ووجود مسافة نحو متر ونصف بين كل مصلي وآخر.

صلاة المذياع

أكد الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمي والأكاديمي لمفتي الجمهورية، أن صلاة العيد سنة مؤكدة، وليست فرضًا وهي أقل من صلاة الجمعة، أن الأهم هو الحفاظ على صحة الإنسان، كما أن الصلاة وراء الراديو لا تجوز لأن الأصل هو متابعة الإمام واتصال الصفوف.

أضاف عاشور، أن صلاة العيد بها صلاة وتكبيرات العيد، والتكبيرات كذلك تبعث الفرح والسرور، وصلاة العيد فى البيت تكون ركعتين فى الركعة الأولى سبعة تكبيرات والركعة الثانية خمسة تكبيرات.

أوضح عاشور، يجوز أن يقوم رب الأسرة بأداء صلاة العيد فى المنزل مع أسرته مع المحافظة على التباعد الاجتماعي.

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