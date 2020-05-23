Advertisements

مسلسل لعبة النسيان الحلقة 30 والأخيرة.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

السبت 23/مايو/2020 - 06:25 م
لعبة النسيان
لعبة النسيان
مسلسل لعبة النسيان الحلقة 30 والأخيرة.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

مسلسل لعبة النسيان الحلقة 30 والأخيرة.. ننشر لكم في السطور التالية مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان الحلقة 30 والأخيرة للفنانة دينا الشربيني والقنوات الناقلة والتردد، وهذا بعد أن لاقى إعجاب العديد من الجمهور منذ بداية أولى حلقاته مع شهر رمضان الكريم.

مسلسل لعبة النسيان الحلقة 30 والأخيرة
بطلة العمل تكون امرأة من طبقة متوسطة، وتتغير حياتها بعد فقدانها الذاكرة وتجسد البطولة دينا الشربيني، حيث تعد البطولة الثانية لها بعد مسلسلها في رمضان الماضي، كما ينتمي مسلسل لعبة النسيان 2020 لنوعية الأعمال الدرامية.

مسلسل لعبة النسيان الحلقة 30 والأخيرة بطولة دينا الشربيني ، وأحمد داوود ، وانجي المقدم ، ورجاء الجداوي ، والعديد من ضيوف الشرف منهم الفنان أحمد حاتم ، والفنانة ياسمين أبو اليزيد ، و المسلسل سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق

مسلسل لعبة النسيان الحلقة 30 والأخيرة.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل لعبة النسيان الحلقة 30 والأخيرة  يتم عرضه خلال شهر رمضان الكريم على قناة mbc مصر، وتردد قناة mbc مصر على القمر نايل سات هو 11470 أو 12015 عمودي، بينما معامل تصحيح الخطأ هو 6/5، ومعدل الترميز هو 27500.

وعن أحداث الحلقات السابقة من مسلسل لعبة النسيان، حاول يحيى الصرفي "محمود قابيل" إقناع حفيده يحيى أن والدته رقية "دينا الشربيني" لا تتذكره ليصاب بالحزن ويبدأ يحيى الصغير في معاملة "رقية" بطريقة قاسية جدا؛ خاصة بعد أن ذكر لها موقف قبل تعرضها لحادث الانتحار وفقدان الذاكرة وكذبت عليه بأنها تتذكر هذا الموقف.

كشف المصور حاتم، عن هويته لعمرو، حيث ذهب إليه وأخبره أنه من يرسل لهم الصور، واخبره عن علاقته برقية، قبل اختفائها من حياته، وخلال الحلقة تبين أنها اختفت بسبب ظهور خالد وهدان، وبدأت تمارا بإخبار مازن بالمشاكل التي كانت تمر بها، بداية من مقتل والدها.  

مسلسل لعبة النسيان الحلقة 30 والأخيرة.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة

أخبار تهمك

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 11 ساعة

منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة جديدة تهدد الحياة

منذ حوالي 11 ساعة

قبل تنفيذها بساعات.. أهم 3 قرارات مرتبطة بعيد الفطر

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: تسجيل 727 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و28 حالة وفاة

منذ أقل من نصف ساعة

ماذا يعني العزل المنزلي لمصاب كورونا؟.. "الصحة العالمية" توضح الطرق الصحيحة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تأجيل محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفجور

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

هبة عبد الغني تصدم جمهورها بقصة شعر جديدة (صور)

منذ ساعتين

هل أثرت الموجة الحارة على كورونا؟.. أستاذ مناعة يوضح (فيديو)

منذ يوم

عاجل| رسميًا.. ظهور نتيجة أبحاث طلبة الابتدائية والإعدادية بمحافظة القاهرة

منذ حوالي 19 ساعة

القصة الكاملة لمنة عبدالعزيز "فتاة التيك توك المغتصبة"

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. 4 لاعبين خارج الأهلي في الصيف

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تصفية الخلية وإصابة ضابطين.. تفاصيل اقتحام مزرعة ومنزل للإرهابيين ببئر العبد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف سبب عدم اكتمال برنامج "رامز مجنون رسمي" وعرض حلقات معادة

منذ يوم

عاجل.. السعودية تعلن تطبيق نظام جديد للعائدين من الخارج

منذ حوالي 18 ساعة

الداخلية: مقتل 21 إرهابيا بشمال سيناء خططوا لعمليات عدائية في عيد الفطر

منذ حوالي 8 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:59 م

الصحة: تسجيل 727 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و28 حالة وفاة

قبل تنفيذها بساعات.. أهم 3 قرارات مرتبطة بعيد الفطر

12:16 م

القصة الكاملة لمنة عبدالعزيز "فتاة التيك توك المغتصبة"

12:39 م

تأجيل محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفجور

01:13 م

ماذا يعني العزل المنزلي لمصاب كورونا؟.. "الصحة العالمية" توضح الطرق الصحيحة (فيديو)

01:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس وخناقات مناقشة قانون البنوك

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: السيدة الأولى سابقًا من القصر إلى السجن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الملك يحيى الفخرانى: «ولىّ الدراما وشيطانها»