درامشتاد يسحق سانت باولي بالأربعة في دور الدرجة الثانية الألماني

حقق درامشتاد فوزًا غاليًا وكبيرًا على ضيفه سانت باولي بأربعة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الألماني للدرجة الثانية.





وفي مباراتين أخريين اليوم، تغلب هانوفر على أوزنابروك 4 / 2 وتعادل ساند هاوزن مع يان ريجنسبورج سلبيا.





ولدى استئناف المنافسات يوم السبت الماضي، تعرض دارمشتاد لكبوة بالهزيمة أمام كارلسروه صفر / 2 لكنه استعاد توازنه سريعا برباعية في شباك سانت باولي.





وسجل الأهداف الأربعة لدارمشتاد، ماتياس هونساك ويانيك شتارك ومارفين ميهليم وفيكتور بالسون في الدقائق السابعة و74 و78 و89 .





ورفع دارمشتاد رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس بينما تجمد رصيد سانت باولي عند 33 نقطة في المركز الحادي عشر.





وتغلب هانوفر على أوزنابروك 4 / 2 ليرفع الأول رصيده إلى 35 نقطة في المركز التاسع ويتجمد رصيد أوزنابروك عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر.





وسجل الأهداف الأربعة لهانوفر، جوست فان أكين لاعب أوزنابروك (بالخطأ في مرمى فريقه) ومارفين دوسكتش (الهدفان الثاني والثالث) وجينكي هاراجوتشي، في الدقائق 11 و75 و80 و86 .





بينما سجل هدفي أوزنابروك، حسن سيزاي وإتيني أمينيدو في الدقيقتين السادسة و47، وجاء هدف سيزاي من ضربة جزاء.



