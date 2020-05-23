فرصة ثانية 30.. موعد عرض مسلسل فرصة تانية الحلقة 30 والأخيرة والقنوات الناقلة





فرصة ثانية 30، نقدم بوابة الفجر لكم موعد العرض والقنوات الناقلة وموعد الاعادة، تدور الأحداث في المسلسل في أطار من الدراما والتشويق حول بنت تدعي "ملك" تفقد الذاكرة بعد أن تتعرض لحادث كبير، بعد صدمتها في حبيبها وتستعيدها بشكل بطئ لتكتشف أنها أخطأت في المعاملة بعض الأشخاص.





مسلسل فرصة ثانية الحلقة 30 والأخيرة من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محسن عادل، ويشارك الفنانة ياسمين في البطولة كل من "البزاوى، وأحمد مجدى، وإدوارد، وآيتن عامر، وهبة مجدى، ودياب.





موعد عرض مسلسل فرصه تانيه وتردد القنوات الناقلة





- يعرض مسلسل فرصة ثانية على قناة cbc في الساعة 5:15 والأعادة تكون في الساعة 1 ظهرًا ويعاد مرة آخري في الساعة 12 منتصف الليل.





- يذاع مسلسل فرصة تانية أيضًا على قناة dmc في الساعة 10:30 وتكون الأعادة في الساعة 6.30 صباحًا.





- ويذاع على قناة ON في الساعة 11:30 ويعاد في الساعة 5.15 صباحًا ويعاد مرة آخري في الساعة 10.15 صباحًا.





تردد قناة cbc على النايل سات





التردد: 11488

معدل التصحيح: (v 34)

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11919

معدل التصحيح: 5-6





تردد قناة dmc على النايل سات





التردد: 11449

معامل تصحيح الخطأ: 5-6

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500





تردد قناة ON على النيل سات





التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5-6



