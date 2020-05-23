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تدبير 6.8 مليون جنيه لتوصيل الكهرباء الخارجية لـ56 عمارة سكنية ببني سويف

السبت 23/مايو/2020 - 05:27 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، بإنه تم تدبير مبلغ 6 مليون و800 ألف جنيه من وفورات خطة العام المالي الحالي 2019-2020 للبدء في توصيل المرافق "الكهرباء الخارجية" لمشروعات الإسكان الاجتماعي بقرى النويرة وبنى سليمان وسدس بإجمالي 56 عمارة، وذلك ضمن جهود المحافظة المتواصلة لتوصيل المرافق لكل مشروعات الإسكان الاجتماعي بدائرة المحافظة التي تم تنفيذها دون الانتهاء من أعمال المرافق لسرعة تسليمها للأهالي والاستفادة منها.

أشار محافظ بني سويف، في بيان له، إلى أنه حرص على توفير الحلول والبدائل حيال عدم تسليم بعض عمارات الإسكان الاجتماعي المنفذة للمستفيدين بسبب عدم توصيل الكهرباء الخارجية للعمارات السكنية، موضحًا أنه من خلال التنسيق والتواصل مع وزارة التخطيط تمت الموافقة على إدراج الاعتماد المالي اللازم بمبلغ 36 مليون جنيه بخطة العام المالي القادم لتوصيل المرافق لمشروعات الإسكان الاجتماعي التي تم نهوها دون الإنتهاء من توصيل المرافق لها "الكهرباء الخارجية".

وأوضحت عزة على خالد، مديرعام التخطيط ومتابعة الخطة، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ باتخاذ اللازم لتوفير الاعتمادات المطلوبة لتوصيل الكهرباء الخارجية "تغذية خارجية" لبعض مشروعات الإسكان الاجتماعي، فقد تم السير في اتجاهين، حيث تم مخاطبة وزارة التخطيط لتوفير الاعتماد اللازم، والذي أسفر عن موافقة الوزارة على إدراج 36 مليون جنيه بخطة العام المالي القادم 2020-2021 لتوصيل الكهرباء الخارجية للمشروعات التي لم تسلم لمستحقيها لهذا السبب، وللبدء في توصيل المرافق المطلوبة ولسرعة التنفيذ واستفادة الأهالي من الوحدات، فقد تم تدبير 6 مليون و800 ألف جنيه للبدء في التنفيذ ببعض المشروعات.

وأشارت مدير عام التخطيط، إلى أن المبلغ الذي تم تدبيره من وفورات الخطة الاستثمارية للمحافظة، تم توزيعه على 3 مشروعات، بواقع 3 مليون و500 ألف جنيه لمشروع اسكان بني سليمان "30 عمارة" ومليون و600ألف جنيه لمشروع اسكان النويرة "13 عمارة" ومليون 700 ألف جنيه لمشروع اسكان سدس "13عمارة"، لافتةً إلى أن المحافظ قد وافق على إتاحة المبلغ لمديرية الاسكان للتعاقد مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء للبدء في الأعمال، حسب الاعتماد المالي الذي تم تدبيره.
تدبير 6.8 مليون جنيه لتوصيل الكهرباء الخارجية لـ56 عمارة سكنية ببني سويف
تدبير 6.8 مليون جنيه لتوصيل الكهرباء الخارجية لـ56 عمارة سكنية ببني سويف
تدبير 6.8 مليون جنيه لتوصيل الكهرباء الخارجية لـ56 عمارة سكنية ببني سويف
تدبير 6.8 مليون جنيه لتوصيل الكهرباء الخارجية لـ56 عمارة سكنية ببني سويف
تدبير 6.8 مليون جنيه لتوصيل الكهرباء الخارجية لـ56 عمارة سكنية ببني سويف
تدبير 6.8 مليون جنيه لتوصيل الكهرباء الخارجية لـ56 عمارة سكنية ببني سويف
تدبير 6.8 مليون جنيه لتوصيل الكهرباء الخارجية لـ56 عمارة سكنية ببني سويف
تدبير 6.8 مليون جنيه لتوصيل الكهرباء الخارجية لـ56 عمارة سكنية ببني سويف
تدبير 6.8 مليون جنيه لتوصيل الكهرباء الخارجية لـ56 عمارة سكنية ببني سويف
تدبير 6.8 مليون جنيه لتوصيل الكهرباء الخارجية لـ56 عمارة سكنية ببني سويف

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