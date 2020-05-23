مسلسل بـ 100 وش الحلقة 30 والأخيرة بطولة نيللي كريم.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة





ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل بـ 100 وش الحلقة 30 والأخيرة ، للنجمة نيللي كريم والنجم أسر ياسين، اليوم السبت الموافق 23 من مايو لعام 2020، و30 من رمضان لعام 1441.





مسلسل بـ100 وش الحلقة 30 والأخيرة

ويقوم ببطولة مسلسل "بـ100 وش"، النجمة نيللي كريم والنجم آسر ياسين، ولاقى الجمهور ردود فعل واسعة بسبب الكوميديا والتلقائية بين الثنائي، حيث تجسد نيللي كريم شخصية مختلفة عن المسلسلات الماضية.





مسلسل بـ100 وش.. أحداث الحلقات السابقة

تتحالف نيللي كريم مع أسر ياسين ويخططان لعملية نصب جديدة وهي سرقة راجل مريض يمكث في قصر كبير بمفرده، كما أنه يعاني من ظروف صحية حرجة.





مسلسل بـ100 وش الحلقة 30 والأخيرة

ويخوض آسر ياسين بمشاركة الفنانة نيللي كريم السباق الرمضاني من خلال مسلسلهما الجديد بـ100 وش وينتظر الجمهور مواعيد الحلقة 25 حيث ستشهد تفاصيل وأحداث مثيرة للغاية.





مسلسل بـ 100 وش الحلقة 30 والأخيرة .. مواعيد العرض





قناة "الحياة"

عرض أول الساعة 7:45 مساءً





قناة "الحياة دراما"

- عرض أول الساعة 9:00 مساءً

- إعادة أولى الساعة 4:00 صباحًا

- إعادة ثانية الساعة 9:15 صباحًا

- إعادة ثالثة الساعة 5:00 عصرًا





قناة "دبي"

عرض أول الساعة 8 مساءً





تفاصيل الحلقات السابقة من مسلسل بـ100 وش

وبدأ مسلسل بـ 100 وش الحلقة 30 والأخيرة بأحداث وتفاصيل مثيرة للغاية، حيث بدأ بمحاولة حمادة أن يوقع أخت نيللي كريم في حبه ليقوم بخطبته.





ومن جهته، يحاول آسر ياسين بإقناع سكر (نيللي كريم) بحبه لها، وبدأ قلبها يلين لحبه، وعرضت عليه أن يسرقوا صديقه ولكنه رفض هذا الأمر بشدة وأخبرها أنه إذا حدث هذا ستخسره للأبد، ونيللي كريم بدأت تشعر بحب تجاه آسر ياسين واخبرته بالفعل بأنها تحبه.





ونيللي كريم تجسد شخصية كوميدية هدا العام مقارنة بالأعوام السابقة، وتجسد شخصية تدعى "سكر" تعمل في صالون حريمي، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، وتتمكن من جني الأموال وتحاول إنشاء كوافير وبالفعل يحدث ذلك وتتوالي الأحداث.



