هبة عبد الغني تصدم جمهورها بقصة شعر جديدة (صور)





فجأت الفنانة هبة عبد الغني، جمهورها بلوك جديد بمناسبة العيد، وشاركت جمهورها بمجموعة صور جديدة لها باللوك، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت هبة، على الصور قائلة: "اتجرأت وعملتها العيد فرحه حد فيكم يقدر"، ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"عسوله ياهبه" واضاف آخر"حلوة بكل احوالك"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"علي فكرة بقي انتي جميلة جدا".وتخوض هبة عبد الغني، السباق الرمضاني بمسلسل "فرصة تانية" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة ياسمين صبري وأحمد مجدي وهبة مجدي ومحمد دياب ومحمود البزاوي.