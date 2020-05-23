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مسلسل اتنين في الصندوق الحلقة 33 لـ أوس أوس والميرغني.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

السبت 23/مايو/2020 - 06:24 م
اتنين في الصندوق
اتنين في الصندوق
مسلسل اتنين في الصندوق الحلقة 33 لـ أوس أوس والميرغني.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

ننشر لكم في السطور التالية مواعيد عرض مسلسل اتنين في الصندوق الحلقة 33 والقنوات الناقلة، لنجمي مسرح مصر أوس أوس وحمدي الميرغني، حيث حقق المسلسل منذ بداية عرضه نسبة مشاهدة عالية.


وتدور أحداث مسلسل اتنين في الصندوق الحلقة 33 حول شابان يعملان في مهنة جمع القمامة ويحلمان بالوصول إلى الشهرة في التمثيل والغناء.

مسلسل اتنين في الصندوق الحلقة 33.. موعد العرض

يعرض مسلسل اتنين في الصندوق بشكل يومي خلال أيام شهر رمضان في تمام الساعة 9.30 مساءا، على قناة mbc مصر، كما يعاد على قناة mbc مصر2.

مسلسل اتنين  في الصندوق الحلقة 33
ويتكون طاقم عمل مسلسل "اتنين في الصندوق" من كل من حمدي الميرغني وأوس أوس، ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد ورحاب الجمل ونهى عابدين، وهايدي رفعت، ومحمد حسني، وصلاح عبدالله، وانتصار، ويظهر العديد من النجوم كضيوف شرف خلال حلقات المسلسل، والمسلسل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.

تفاصيل الحلقات السابقة.. اتنين في الصندوق الحلقة 33

وجاء في مسلسل اتنين في الصندوق الحلقات السابقة، قيام والد كريمة برفض العريس الذي كان يصر على أن تتزوجه كريمة بعدما علم ان "زيكا " اصبح ابن رئيس دولة زمبازيا وقال لكريمة إن زكي شخص مناسب وهم من ظلموه وطلب من ابنته ان تتصل بزيكا وتهيئة.

ومن جهتهان اتصلت كريمة بزيكا لتعتذر منه وتبارك له على كونه اصبح ابن رئيس دولة زمبازيا، وبالفعل اتصلت كريمة بزيكا وأخبرته أنها كانت خائفة من أن يتركها بعدما اصبح ابن رئيس دولة زمبازي، الكن زيكا قال لها إنه سوف يتزوجها وبارك والد كريمة له واعتذر عما بدر منه عند رفضه لزواجه من كريمة.

ومسلسل اتنين في الصندوق مكون من 36 حلقة، وسيتم عرض باقي الحلقات خلال الأيام المقبلة، لينتهي عرضه تزامنًا مع أيام العيد.

مسلسل اتنين في الصندوق الحلقة 33 لـ أوس أوس والميرغني.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

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