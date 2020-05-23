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أحمد صلاح حسني يشارك نجلاء بدر جلسة تصوير بعد إنتهاء "الفتوة"

السبت 23/مايو/2020 - 05:14 م
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة نجلاء بدر، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها برفقة الفنان أحمد صلاح حسني، من مسلسل "الفتوة"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت نجلاء، على الصور قائلة: "عزمي وجميلة راحوا في الوبا مسلسل الفتوة كل عيد وانتوا بالف خير".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب احد متابعيها "انتو الاثنين ابدعتو والمسلسل تحفه بحبك جدا جدا"، وأضاف آخر "بحب المسلسل ده أوي ودور جميلة من أحلى أدوارك اللي شوفتها مبروك يا حبيبتي ويارب دايما متألقة".


يذكر أن مسلسل "الفتوة"، تدور أحداثة في زمن غير معاصر يعود إلى 100 عام، ويشارك في بطولته الفنانة هنادي مهنى ونجلالء بدر ومي عمر وأحمد صلاح حسني وياسر جلال ورياض الخولي وأحمد خليل.

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