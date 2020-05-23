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مسلسل ليالينا 80 الحلقة 30 والأخيرة.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

السبت 23/مايو/2020 - 06:24 م
ليالينا 80
ليالينا 80
مسلسل ليالينا 80 الحلقة 30 والأخيرة.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل ليالينا 80 للنجمة غادة عادل الحلقة 30 والأخيرة والقنوات الناقلة، حيث يعرض على عدة قنوات ضمن مسلسلات شهر رمضان المبارك 2020.

وتطورت الأحداث في الحلقات السابقة قبل عرض مسلسل ليالينا 80 الحلقة 30 والأخيرة، المقرر إذاعتها اليوم والتي شهدت صراعًا وتطورا كبيرا في الأحداث ليبحث الكثيرين عن موعد الحلقة وتفاصيلها المتوقعة.

مسلسل ليالينا 80 الحلقة 30 والأخيرة.. القنوات الناقلة

مسلسل ليالينا 80 الحلقة 30 والأخيرة يتم عرضه على قناتي سي بي سي وسي بي سي دراما في الأوقات التالية:

يعرض مسلسل ليالينا 80 على قناة سي بي سي الساعة 9 إلا ربع مسًاء، والإعادة الاولى 1 ونصف صباحًا، والإعادة الثانية 11 ونصف صباحًا.

يعرض مسلسل ليالينا 80 على سي بي سي دراما الساعة 6 وربع مسًاء، والإعادة الاولى الساعة 11، والإعادة الثانية الساعة 4 صباحًا.

يشارك في بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل، هبة عبد الغني، منة عرفة، محمد علي رزق، حسني شتا، نهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.

وانتهى فريق عمل مسلسل ليالينا 80 من تصوير مشاهده في حارة العدلية بشبرامنت، ومسلسل ليالينا 80 يبتعد تماما عن مفهوم الأعمال النخبوية كما يعتقد البعض، وهو به عمق يستطيع أن يشاهده المتابعين بأكثر من مستوى.

مسلسل ليالينا 80 الحلقة 30 والأخيرة.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

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