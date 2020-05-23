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مسلسل سلطانة المعز الحلقة 30 والأخيرة لـ غادة عبد الرازق.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

السبت 23/مايو/2020 - 06:23 م
سلطانة المعز
سلطانة المعز
مسلسل سلطانة المعز الحلقة 30 والأخيرة لـ غادة عبد الرازق.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

يتم عرض مسلسل سلطانة المعز الحلقة 30 والأخيرة، عبر العديد من القنوات، وهذا بعدما ازداد البحث عليها في الأونة الاخيرة من جانب الجماهير، لكي يشاهدون الحلقة 28 من سلطانة المعز فور عرضها مباشرة على القنوات التالية:


سلطانة المعز الحلقة 30 والأخيرة.. مواعيد العرض
عبر قناة النهار يتم إذاعة مسلسل سلطانة المعز الساعة 6:30 مساءً، ويتم الإعادة في تمام الساعة 10:30 مساءً، وإعادة ثانية في تمام الساعة 2:30 صباحًا، وإعاداة ثالثة 10:00 صباحًا، وإعادة رابعة 3:00 عصرًا
قناة النهار دراما

وعبر قناة النهار دراما يتم عرض مسلسل سلطانة المعز في تمام الساعة 7:30 مساءً، وإعادة ثانية 11:30 مساءً، وإعادة ثالثة 4:30 فجرًا، وإعادة رابعة 8:30 صباحًا، وإعادة خامسة 12:00 ظهرًا

أبطال مسلسل سلطانة المعز الحلقة 30 والأخيرة

و‎"‎سلطانة المعز"، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، مي ‏الغيطي، إنتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.‎

نفاصيل وأحداث مسلسل سلطانة المعز الحلقة 30 والأخيرة

اصرت ورد بشدة أن تدخل بيت نعيم وتجاري شمس في طلب الزواج منها حتى يتمكنوا من معرفة ما يدور بينهم، وقابلت ورد شمت وادعت أنها تشعر بالبرد وأعطاها الجاكيت لتدفئتها، ولكنهاكان لديها غرض آخر وهو إعطاء المفتاح لنعيم لكي ينسخ منه نسخه، وكان ينتظرها مع سلطانة.
ومن جانب آخر، اعترفت شيماء لسدرة بأنها تعاملت مع تاجر يعمل في الأختام غير الأصلية بسبب الطمع فتدعي هي ونعيم استغرابهما بسبب القبض ‏على فانتا، وجار ضي يعاملها بقسوة اعتقادا منها بأنها تقيم علاقة مع يوسف. 

مسلسل سلطانة المعز الحلقة 30 والأخيرة لـ غادة عبد الرازق.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

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