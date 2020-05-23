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مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس والشعب المصري بعيد الفطر

السبت 23/مايو/2020 - 05:06 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الفرحة الكاملة للإنسان المسلم بعيد الفطر بان الله وفقه لصوم هذا الشهر، منوهًا بأن من صام عن كل ما يغضب الله وامتنع عن المباح من أكل وشرب وصلى وهو خاشع خاضع وبحث عن الفقراء والمساكين والمحتاجين وسعى لقضاء حوائجهم والذي قام الله وقرأ القرآن الكريم، وقام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفقا لما جاء في الحديث: "من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر".

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نور النبي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن يوم العيد هو يوم الجائزة وتمام النعمة أن وفقنا في العبادة في هذا الشهر القدير، ولتكن الفرحة بصلاة العيد في بيوتنا ونكبر وندخل السرور على عائلتنا وكأننا خرجنا وتفسحنا، ونتواصل عبر الوسائل المتاحة مع الأقارب والرحم والزملاء، ونتوجه إلى الله ان يتقبل منا ما قمنا به في الشهر الفضيل ويتجاوز عن تقصيرنا فيه.

ودعا مفتي الجمهورية، الله أن يوفق الرئيس في كل قول وفعل، ويسدد خطاه ويأخذ بيد المجتمع ليكون في مصاف الدول المتقدمة، وأن ينصر جيشنا، مهنأ الشعب المصري والرئيس السيسي والمسئولين وكافة مؤسسات الدولة بعيد الفطر المبارك.

وكثفت الدولة المصرية، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، الذي يتزامن مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، لذا رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، فضلا عن فتح منافذ المعروض من السلع الغذائية.

غرفة عمليات لوزارة الزراعة 

استعد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لاستقبال عيد الفطر المبارك، بتشكيل غرفة عمليات للوزارة برئاسة المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير وعضوية ممثلين عن قطاعات الوزارة الخدمية لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنع التعدي على الأراضي الزراعية والتصدي لها وإزالة أي تعديات في مهدها.

المستشفيات الجامعية

أما الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر، ورفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ وذلك بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

مواصلة حملات إزالة التعديات

وتستمر حملات وزارة التنمية المحلية، في مواجهة المعتدين على أراضي الدولة والرقعة الزراعية، حتى لا يستغل أي شخص الإجازة للتعد على الأراضي.

فتح منافذ السلع الغذائية 

وقررت وزارة الزراعة، ممثلة الإدارة العامة للزراعات المحمية فتح منافذ المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن والدفع بسيارات المتحركة بسعر مخفض، لرفع العبء عن المواطنين.

تكثيف التواجد الأمني 

واستعدت الأجهزة الأمنية، لتأمين عيد الفطر المبارك، بتكثيف التواجد الأمني بمحيط الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ ودور السينما لمنع أية تجمعات محتملة.

وتكثف الشرطة من تواجدها بمحيط الشواطئ لمنع أية تجمعات، فضلًا عن حملات شرطة المسطحات المائية لمنع أية مراكب نيلية تقل المواطنين للتنزهة في النيل، لمنع الزحام والاختلاط.

وعززت القوات الأمنية من تواجدها، لاستهداف المحال والمراكز التجارية والمطاعم المخالفة، والتصدي الحاسم للأشخاص الذين يخترقون حظر التجوال.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن اجازة عيد الفطر المبارك من الأحد للثلاثاء.

واستعدت الأجهزة الأمنية، لتأمين عيد الفطر المبارك، بتكثيف التواجد الأمني بمحيط الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ ودور السينما لمنع أية تجمعات محتملة.

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