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على طريقة الفيديو كليب وائل جسار يطرح "ماتغبيش ثواني"

السبت 23/مايو/2020 - 05:06 م
بوابة الفجر
رشا عادل
طرح المطرب اللبناني وائل جسار، اليوم أغنيته الجديد "ماتغبيش ثواني"، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يويتوب"، وكالعادة تفاعل مع الأغنية الالف من الجمهور وعشاف المطرب منذ طرحها في الساعات الأولى.

كليب "ما تغبيش ثواني"، من كلمات خالد تاج الدين، ومن ألحان وليد سعد، ومن توزيع وليد شراقي، وميكس وماسترنغ محمود عزت، ومن إخراج فادي حداد، ومن إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز، ويعد هذا أول تعاون بينه وبين الشركة المنتجة.

وتدور أحداث الكليب حول قصة حقيقية، عن امرأة تعيش حالة حب جميلة مع زوجها، تكتشف أنها مصابة بمرض عضال وتقرر ان تخبئ الأمر عنه، فتبدء رحلة العلاج وحدها، ليشعر زوجها بابتعادها عنه مما يثير الشك لديه، ليكتشف مرضها بالصدفة ويقدم لها كل الدعم المعنوي اللازم فتتخطى ألمها وتتماثل للشفاء.
على طريقة الفيديو كليب وائل جسار يطرح "ماتغبيش ثواني"
على طريقة الفيديو كليب وائل جسار يطرح "ماتغبيش ثواني"
على طريقة الفيديو كليب وائل جسار يطرح "ماتغبيش ثواني"
على طريقة الفيديو كليب وائل جسار يطرح "ماتغبيش ثواني"
على طريقة الفيديو كليب وائل جسار يطرح "ماتغبيش ثواني"
على طريقة الفيديو كليب وائل جسار يطرح "ماتغبيش ثواني"
على طريقة الفيديو كليب وائل جسار يطرح "ماتغبيش ثواني"
على طريقة الفيديو كليب وائل جسار يطرح "ماتغبيش ثواني"
على طريقة الفيديو كليب وائل جسار يطرح "ماتغبيش ثواني"
على طريقة الفيديو كليب وائل جسار يطرح "ماتغبيش ثواني"
على طريقة الفيديو كليب وائل جسار يطرح "ماتغبيش ثواني"
على طريقة الفيديو كليب وائل جسار يطرح "ماتغبيش ثواني"

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