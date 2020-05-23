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مسلسل الاختيار الحلقة الأخيرة.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

السبت 23/مايو/2020 - 06:23 م
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار الحلقة الأخيرة.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

يتصدر مسلسل الاختيار محرك البحث جوجل يوميا في مصر وحصل على نسبة كبيرة من الاهتمام والمتابعة من قبل عشاق الدراما المصرية، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض وإعادة الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار للنجم أمير كرارة وأحمد العوضي.

ننشر لكم موعد عرض مسلسل الاختيار الحلقة الأخيرة، حيث يتم إذاعتها اليوم، لمشاهدة الأحداث والتفاصيل الكاملة  بعد استشهاد البطل أحمد المنسي.

ومسلسل الاختيار الحلقة الأخيرة من بطولة الفنان أمير كرارة ن ويتم عرض الحلقات علي قناة أون دراما الفضائية وقناة ام بي سي دراما خلال شهر رمضان الجاري 2020.

مسلسل الاختيار الحلقة الأخيرة
وتعرض الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار على قناة ON في تمام الساعة 09:00 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 04:00 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 09:00 صباحًا، والساعة 03:30 عصرًا، كما تذاع على شاشة قناة ON دراما الساعة 10:15 مساءً، وتعاد 02:00 صباحًا 01:15 ظهرًا.

ويذاع مسلسل الاختيار الحلقة الثامنة والعشرين 28 على قناة MBC دراما في تمام الساعة 08:00 مساءً، والساعة 11:00 مساءً، والساعة 04:00 صباحًا، أما على قناة ART حكايات يذاع الساعة 10:00 مساءً، والساعة 06:00 صباحًا، والساعة 02:00 ظهرًا، بالإضافة إلى ART حكايات 2 في تمام الساعة 02:00 صباحًا، والساعة 10:00 صباحًا، والساعة 06:00 مساءً.

أبطال مسلسل الإختيار الحلقة الأخيرة
يشارك في بطولة مسلسل الاختيار كلا من أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد وفيق، ضياء عبد الخالق، معتز هاشم، رضوي جودة.

مسلسل الاختيار الحلقة الأخيرة.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

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