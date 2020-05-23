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مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 30 والأخيرة لـ ياسمين عبد العزيز.. مواعيد العرض والإعادة

السبت 23/مايو/2020 - 06:21 م
ونحب تاني ليه
ونحب تاني ليه
مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 30 والأخيرة لـ ياسمين عبد العزيز.. مواعيد العرض والإعادة

مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 30 والأخيرة ننشر لكم مواعيد عرضها فالمسلسل من بطولة  ياسمين عبد العزيز، كما نقدم لكم القنوات الناقلة والتردد.

ولاقى مسلسل ونحب تاني ليه نسبة مشاهدة عالية من جانب الجماهير منذ بداية عرضة في أول شهر رمضان الكريم وحتى الأن.

وتدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 30 والأخيرة في إطار اجتماعي رومانسي وهو يخلو تماما من كوميدية ياسمين عبد العزيز التي تعودنا عليها، فيحكي المسلسل قصة المشاكل الزوجية، وتعرض ياسمين عبد العزيز للإهمال من جانب زوجها وتتوالى الأحداث.

نجوم مسلسل "ونحب تاني ليه" الحلقة 30 والأخيرة

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم وهم “ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، عماد رشاد، تارا عماد، ايمان السيد، سليمان عيد، وفاء سالم” وأخرين من النجوم، ونحب تاني ليه من تأليف عمرو محمود ياسين، اخراج مصطفى فكري، انتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني المالكة لرجل الأعمال تامر مرسي.

مسلسل "ونحب تاني ليه" الحلقة 30 والأخيرة ومواعيد عرضه

يتم عرض المسلسل على قناة CBC في تمام الساعة 9″30 مساءا كل يوم خلال شهر رمضان الكريم، عبر تردد11488 أفقي، وبمعدل ترميز27500، وبمعامل تصحيح الخطأ 5/6.

مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 30 والأخيرة لـ ياسمين عبد العزيز.. مواعيد العرض والإعادة

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