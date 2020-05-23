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مسلسل جمع سالم الحلقة الأخيرة.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

السبت 23/مايو/2020 - 06:22 م
جمع سالم
جمع سالم
مسلسل جمع سالم الحلقة الأخيرة.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة 

ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل جمع سالم الحلقة الأخيرة، والقنوات الناقلة والتردد، حيث حظى المسلسل مع بداية اليوم الأول من شهر رمضان على إعجاب العديد من الجماهير.


مسلسل جمع سالم الحلقة الأخيرة.. القنوات الناقلة

قناة النهار العرض الأول : الساعة 11:110 مساءً الاعادة الاولى : الساعة 1:110 صباحًا.

قناة النهار دراما العرض الأول : الساعة 11:110 مساءً الاعادة الاولى : الساعة 11:110 صباحًا قناة‏ القاهرة والناس : العرض الأول : الساعة 00:00 مساءً – الاعادة الاولى : 00:00 مساءً – الاعادة الثانية : 00:00 صباحاً.

قناة‏ صدى البلد العرض الأول : الساعة 00:00 مساءً – الاعادة الاولى : 00:00 مساءً – الاعادة الثانية : 00:00 صباحاً.

قناة ART حكايات العرض الأول : الساعة 111:00 – الاعادة الاولى : 20:00 – الاعادة الثانية : 21:00.

مسلسل جمع سالم الحلقة الأخيرة

زينة
دلال عبدالعزيز
محمد علاء
ملك قورة
محمد شاهين
عادل عبدالرازق

مسلسل جمع سالم الحلقة الأخيرة.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

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