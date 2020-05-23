مسلسل جمع سالم الحلقة الأخيرة.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة





ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل جمع سالم الحلقة الأخيرة ، والقنوات الناقلة والتردد، حيث حظى المسلسل مع بداية اليوم الأول من شهر رمضان على إعجاب العديد من الجماهير.









مسلسل جمع سالم الحلقة الأخيرة .. القنوات الناقلة





قناة النهار العرض الأول : الساعة 11:110 مساءً الاعادة الاولى : الساعة 1:110 صباحًا.





قناة النهار دراما العرض الأول : الساعة 11:110 مساءً الاعادة الاولى : الساعة 11:110 صباحًا قناة‏ القاهرة والناس : العرض الأول : الساعة 00:00 مساءً – الاعادة الاولى : 00:00 مساءً – الاعادة الثانية : 00:00 صباحاً.





قناة‏ صدى البلد العرض الأول : الساعة 00:00 مساءً – الاعادة الاولى : 00:00 مساءً – الاعادة الثانية : 00:00 صباحاً.





قناة ART حكايات العرض الأول : الساعة 111:00 – الاعادة الاولى : 20:00 – الاعادة الثانية : 21:00.





مسلسل جمع سالم الحلقة الأخيرة





زينة

دلال عبدالعزيز

محمد علاء

ملك قورة

محمد شاهين

عادل عبدالرازق



