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مسلسل الفتوة الحلقة الأخيرة.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

السبت 23/مايو/2020 - 06:22 م
الفتوة
الفتوة
مسلسل الفتوة الحلقة الأخيرة.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل الفتوة الحلقة الأخيرة.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة، تصدر مسلسل الفتوة الحلقة الأخيرة تريند جوجل، وهذا بعد أحداث المسلسل المثيرة والشيقة للغاية، حيث نال المسلسل منذ بداية انطلاقه وحتى الان نجاحا جماهيريا عريضا.


أبطال مسلسل الفتوة الحلقة الأخيرة

مسلسل الفتوة الحلقة الأخيرة، من بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغني، خالد كمال، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل الفتوة الحلقة الأخيرة.. مواعيد العرض

يذاع مسلسل الفتوة الحلقه الأخيرة عبر قناة الحياة الحمراء في تمام الـ12 مساءً ويعاد في الـ4 عصر اليوم التالي، وعن تردد قناة الحياة الحمراء رمضان 2020، إليكم التالي

– القمر الصناعي: نايل سات

– التردد: 12206

– معامل الترميز: 27500

– الاستقطاب: عمودي

مسلسل الفتوة الحلقة الأخيرة.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

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