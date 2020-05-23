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مسلسل "ولاد إمبابة" الحلقة الأخيرة لـ سعد الصغير.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

السبت 23/مايو/2020 - 06:21 م
ولاد امبابة
ولاد امبابة
مسلسل "ولاد إمبابة" الحلقة الأخيرة لـ سعد الصغير.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

يبحث الناس عن مواعيد عرض مسلسل ولاد إمبابة الحلقة الأخيرة  والقنوات الناقلة، حيث تدور أحداث مسلسل "ولاد إمبابة" في إطار كوميدي حول امرأة تنجب 15 ابنًا، ثم يبدأ صراع العائلة على الإرث.

مسلسل ولاد إمبابة الحلقة الأخيرة
ويجسد سعد الصغير في مسلسل ولاد إمبابة الحلقة الأخيرة شخصية "عسيلة"، وهو شاب بسيط من منطقة شعيبة، ويقع في قصة حب "فريدة" مع الفنانة يسرا المسعودي من أسرة غنية داخل أحدث العمل.

ومسلسل "ولاد امبابة" بطولة كل من فريدة سيف النصر ولطفى لبيب وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبوالليف وبرلنتى فؤاد وعبدالله مشرف وباقة من ألمع النجوم.

مسلسل ولاد إمبابة الحلقة الأخيرة.. القنوات الناقلة

يعرض مسلسل ولاد إمبابة للفنان سعد الصغير والفنان القدير سمير غانم، على قناتي النهار فى تمام الساعة 9:00 التاسعة مساءً، بينما يعرض على قناة "صدى البلد" في الساعة 12:00 الثانية عشرة منتصف الليل.

مسلسل "ولاد إمبابة" الحلقة الأخيرة لـ سعد الصغير.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

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