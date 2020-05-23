مسلسل ونسني الحلقة الأخيرة.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة





يعرض مسلسل " ونسني" الحلقة الأخيرة، على قناة MBC مصر، وهو من بطولة كلًا من أحمد سلطان، وبسنت شوقي، وحازم إيهاب، ومحمود الليثي، وسارة درزاوي، وعبير منير، وهنا غنيم، وأسامة عبد الله ومن إنتاج حسن عسيري وإخراج رامي رزق الله ووسيناريو وحوار تامر فرج.





مسلسل ونسني الحلقة الأخيرة .. القنوات الناقلة





يعرض مسلسل "ونسني" كل يوم خلال شهر رمضان المبارك، على قناة mbc مصر في الساعة الثانية عشرة مساء.





تردد قناة mbc مصر على القمر نايل لمشاهدة مسلسل ونسني الحلقة الأخيرة





- التردد12015

- الاستقطاب عمودي

- معدل الترميز 27500

- معدل تصحيح الخطأ 56





تفاصيل الحلقات السابقة من مسلسل ونسني





وصلت فرح غلى مكان التصوير والتقت بالعميل (إيهاب فهمي)، الذي يغريها بمنحها فرصة لمقابلة المنتج، مقابل علاقة عابرة، ثم يطلب منها مساعدته في عمل بروڤة على مشهد صعب، وبنهاية المشهد، تكون فرح قد تورطت في مشكلة لم تحسب حسابها، وتطورت الأحداث والتفاصيل.





وعن أحداث وتقاصيل الحلقات السابقة من مسلسل ونسني إليكم التالي:





- تمت الاستجابة لطلب خدمة ونسني داخل السجن، ويقع الاختيار على مازن للقيام بالمهمة هذه المرة.

- في ظل البحث عن ميكروباص يوصله للسجن، يختطف مجهولون مازن، ويفيق على مكتب مأمور السجن.

- والنزيل المحكوم عليه بالإعدام يوصله المأمور بنفسه إلى الزنزانه، وطلب منه ارتداء بدلة جمراء اللون استعدادا للساعات الاخيرة التي يقضيها لحين تنفيذ لحكم.

- وفي مقر الشركة، تستقبل فرح رسول شخص يدعى أستاذ حمدان، ومعه مبلغ مالي بالملايين، بالإضافة إلى أوراق نصيبها في جميع شركاته وممتلكاته.

- تسير خطة الهرب على ما يرام من السجن، باستثناء أن الغرفة الملاصقة للزنزانة لم تعد غرفة المغسلة بل غرفة مأمور السجن.

- وعلق محمد جمعة على فشل خطته بجملته الشهيرة "كله رايح".



