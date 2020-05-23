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الحلقة الأخيرة مسلسل "الفتوة" الأكثر بحثا على جوجل

السبت 23/مايو/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تصدر مسلسل الفتوة للفنان ياسر جلال " التريند " على موقع " تويتر "، وذلك بعد عرض الحلقة الأخيرة التى شهدت أحداث مثيرة، حيث ذهبت نور ابنة حسن الجبالي الفنان ياسر جلال إلى المعلم عزمي الفنان أحمد صلاح حسني لتسأله من قتل والدها لتنتقم منه وتأخذ بتاره وقال لها عزمي، إن من قتل والدك الفتوة الحاج أحمد الفنانة فريدة سيف النصر.

على صعيد آخر قامت ليل الفنانة مي عمر بقتل حسيبة زوجة أبيها الفنانة عايدة رياض انتقاما منها لقتلها أمها أحباب، واكتشف عزمي موت والدته وشك على الفور في شقيقته ليل وحاول قتلها ولكنها أنكرت ذلك.

من ناحية أخرى اكتشفت نورا ابنة حسن وليل زوجته أنه مازال على قيد الحياة وذهبا إليه، وانتهت الحلقة باستغاثة زينب شقيقة حسن به وذهبت إليه لتخبره بأن عزمى خطف ابنته ليقرر جمع الفتوات والهجوم على الجمالية.

مواعيد عرض مسلسل الفتوة:

ويعرض مسلسل "الفتوة" طوال شهر رمضان الكريم على قناة الحياة في الـ12:00 منتصف الليل، ويعاد في الـ4 صباحًا والـ4:30 عصرا، وينقل على قناة "OSN" في تمام الـ10:30 مساءًا، كما تنقله "الحياة مسلسلات" في الـ6:30 مساءًا.


قصة مسلسل الفتوة:

تدور أحداث المسلسل في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي.


فريق عمل الفتوة 

"الفتوة" من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل، ورياض الخولي،وأنعام سالوسة، وأحمد خالد صالح، ومحمود حافظ.

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