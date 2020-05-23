نجم الرجاء المغربي يتوعد الزمالك قبل مواجهة دوري الأبطال

توعد سفيان رحيمي نجم نادي الرجاء البيضاوي المغربي نظيره نادي الزمالك في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وقال سفيان في تصريحات لموقع "كووورة" حول مواجهة الزمالك: " اشتقنا في واقع الأمر للعب من جديد، كان إحساسا غريبا ونحن نتابع مباريات الدوري الألماني وقد عادت لتلعب مجددا".





وأضاف: " أتمنى صادقا أن تنتهي هذه الجائحة قريبا، كي تعود الحياة لطبيعتها وخصوصا عجلة كرة القدم للدوران، كما كان الوضع سابقا".





وتابع سفيان: " ملف عودة الدوري المغربي بيد الحكومة، لكني شخصيا متلهف لمباراة الزمالك المصري، لأنها تمثل لي الكثير".





وأكمل: " لقد كنت صغيرا عندما حرم الزمالك، الرجاء من لقب دوري الأبطال في نهائي 2002، وكان هذا آخر نهائي لفريقنا في هذه المسابقة".





وواصل: " اليوم يبدو الوضع مثاليا كي نستخلص تلك الفاتورة العالقة ونعبر حاجز الزمالك ونتأهل لنهائي هذه المسابقة الرفيعة".





وأختتم: " المهمة لن تكون سهلة، أمام منافس حقق نتائج متميزة في الفترة التي سبقت التوقف، ومواجهة كارتيرون مدربنا السابق ستكون لها خصوصية فريدة من نوعها، ستزيد من حلاوة هذا النزال".



