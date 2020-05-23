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أحمد صلاح حسني عن مشاركة أحمد السقا في الاختيار: "دخل 5 دقايق ولّعها"

السبت 23/مايو/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
علق الفنان أحمد صلاح حسني، عن مشاركة الفنان أحمد السقا، في الحلقة 29 من مسلسل الأختيار، من خلال نشر تغريدة جديدة، على حسابه الشخصي، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتب أحمد، خلال التويته:"النجم أحمد السقا في الاختيار دخل ٥ دقائق ولعها وقال الخلاصة ومشي المبدع".

وظهر النجم أحمد السقا ضيف شرف في الحلقة 29 من مسلسل "الاختيار" وقدم دور المحقق العسكري مع الإرهابي عشماوي ودخل محبس عشماوي وقدم له القرآن الكريم، وأكد له أن المصحف من شخص عزيز عليه للغاية وهو المقدم محمد درويش والذي شارك عشماوي في مقتله.

وقال السقا:"لعشماوي إن ابن تيمية "بشر" من المتوقع أن يصيب ويخطئ وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع السيف من أجل الاختيار وليس فرض الاختيار، موضحًا له أن الجيش لن يفرط فى حق أبنائه".

يذكر أن أحمد صلاح حسني، يشارك في السباق الرمضاني بمسلسل "الفتوة" وتدور أحداثة في زمن غير معاصر يعود إلى 100 عام، ويشارك في بطولته الفنانة هنادي مهنى ونجلالء بدر ومي عمر.

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