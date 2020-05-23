مسلسل لعبة النسيان الحلقة 29 تتصدر تريند تويتر

مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان



قصة مسلسل لعبة النسيان



فريق عمل لعبة النسيان



سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.

تصدر مسلسل لعبة النسيان بطولة دينا الشربينى موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب عرض الحلقة التاسعة والعشرون والتى شهدت الكثير من الأحداث.وشهدت الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل "لعبة النسيان" اكتشاف رقية أنها قامت بالتخطيط للحادث بسبب خوفها من توريط زوجها ونفسها ونادر في مشاكل قانونية تتسبب في سجنهم جميعا، لأن الشركة مسجلة بأسماء الثلاث أشخاص.وتنصدم رقية بعد تذكرها ذلك الموقف وتحاول الهروب من عمرو شقيق خالد وهدان وعدم مقابلته لأنه تعتقد نفسها مشاركة بجريمة قتل أبنه تيمور وقتل خالد وهدان المحامي.وتتخوف رقية من شقيق زوجها نادر ومن والده وهددوها بسجنها حال كشفها للحقيقة ويأخذون منها ابنها يحيي، وتدخل في مشاكل وصدمات وتبدأ تتذكر ليلة قتل زوجها والمحامي خالد وهدان.ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان".