عبد المجيد عبد الله يطرح أغنية جديدة "عادت عليكم"

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يستعد الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، لطرح اغنية جديدة بعنوان عادت عليكم" عبر أحد التطبيقات، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وأعلن حساب شركة "روتانا اوديو" عن الأغنية من خلال نشر مقطع فيديو، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت شركة روتانا، على مقطع الفيديو:"فرحة العيد مع أمير الطرب عبدالمجيد عبدالله‬⁩ أغنية عادت عليكم‬، كلمات فهد المساعد‬⁩، وألحان مبهم، إنتظرونا غدًا على ديزر".



يذكر أن عبد المجيد عبدالله، آحيا مؤخرًا من داخل منزله حفل أونلاين عبر منصة وزارة الثقافة السعودية، وقدم خلالها مجموعة كبير من أشهر اغانية الجديدة والقديمة.