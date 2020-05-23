ما هو عدد الحروف الابجديه العربيه؟ سؤال الحلقة 29 من برنامج "اغلب السقا" جاوب واكسب 100 الف جنيه





تصدر ما هو عدد الحروف الابجديه العربيه، اليوم السبت الموافق 23/5/2020، محرك بحث جوجل (الأكثر بحثًا) في مصر، وهو سؤال الحلقة التاسعة والعشرين من برنامج "اغلب السقا" الذي يُعرض في رمضان، ويعد هذا البرنامج من ضمن أبرز البرامج في المرسم الرمضاني الحالي 2020.





أثار برنامج "اغلب السقا" روح من المنافسة بين المشاهدين وخاصةً عند بث لقاءات تثبت مصداقية المسابقة، وسؤال الحلقة 29 من برنامج "اغلب السقا" المُذاع على قناة "MBC MASR"، حيث أنه من أكثر البرامج الرمضانية مشاهدة منذ بداية شهر رمضان المبارك لعام 2020.





ويقوم أحمد السقا ورزان مغربي بتقديم البرنامج مع تقديم جائزة مالية تقدر بـ 100 ألف جنيه منذ أول شهر رمضان الكريم، وتقدم كل يوم ضيف جديد منافس للسقا بمبارزته مجموعة من الألعاب والفائز بها يتبرع بمبلغ مائة ألف جنيه، لبعض المؤسسات الخيرية وأيضًا المستشفيات لذلك أطلق عليه "تحدي الخير".





ماهو برنامج "اغلب السقا" "اغلب السقا"، هو برنامج تلفزيونى ترفيهي، وهو النسخة العربية من البرنامج العالمي "Beat the Star"، ويتحدث عن التحديات والمنافسات والتي يأتي بطلها هو صاحب البرنامج الفنان أحمد السقا والذى ينافس من خلال البرنامج ضيوفه في "تحدي الخير"، والفائز في التحديات يحصل على قيمة مالية قدرها 100,000 جنيه ويقوم بالتبرع بها لإحدى الجمعيات الخيرية في مصر، وتقدم البرنامج الإعلامية رزان مغربي، ويعرض في شهر رمضان المبارك 2020.



ما هو عدد الحروف الابجدية العربيه؟ وفي الحلقة 29 من برنامج "اغلب السقا مع المطرب وليد توفيق تم طرح سؤال البرنامج وهو، ما هو عدد الحروف الأبجدية العربيه، وكانت الإجابة الصحيحة هي (28 حرفًا).

