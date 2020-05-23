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رامز جلال يطمئن الجمهور على حالة ياسر جلال الصحية

السبت 23/مايو/2020 - 11:42 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
بعد تعرض الفنان ياسر جلال، لهبوط في الدروة الدموية أثناء تحدثةه على الهواء مع الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها "القاهرة الآن".

طمئن الفنان رامز جلال، الجمهور على صحة شقيقه من خلال نشر مقطع فيديو جديد ل ياسر من داخل الجيم، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر ياسر، خلال مقطع الفيديو يؤدي تمارين رياضية قوية".

وقال ياسر، خلال مقطع الفيديو:"كل سنة وأنتم طيبين، أنا معنديش حاجة، بشكر كل الناس اللي كلمتني تطمن على صحتي".

واضاف:"شوفوا الحلقة الأخيرة من الفتوة لأنها هتكون نار".

وعلق رامز، على الفيديو قائلًا:"ياسر جلال بيطمنكم عليه، وهو بخير الحمد لله".

يذكر أن ياسر جلال، يشارك في السباق الرمضاني بمسلسل "الفتوة" وتدور أحداثة في زمن غير معاصر يعود إلى 100 عام، ويشارك في بطولته الفنانة هنادي مهنى ونجلالء بدر ومي عمر وأحمد صلاح حسني.

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