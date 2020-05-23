Advertisements

النشرة المرورية: انتظام حركة السيارات بالمحاور والكباري في القاهرة والجيزة

السبت 23/مايو/2020 - 11:38 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، من صباح اليوم السبت سيولة مرورية وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة سير حركة السيارات وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق الرئيسية بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية.

كما شهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية. 


اقرأ أيضا.. إحباط محاولة ترويج 2 كيلو هيروين بالقليوبية

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقليوبية وبحوزته 2،250 كيلو جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار. 

فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" محكوم عليه بالسجن المؤبد – مقيم بمحافظة القليوبية) تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائه بنطاق دائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية. 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، أمكن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة العبور وبحيازته (7 إسطوانات لمخدر الهيروين – 100 لفافة مختلفة الأحجام لذات المخدر وزنت 2،250 كيلو جرام– 50 جرام لمخدر الأفيون – فرد محلى الصنع – مبلغ مالى قدره 30 ألف جنيه – 2 هاتف محمول - ميزان)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (350 ألف جنيه) وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

أخبار تهمك

تحذير مهم من طبيب للمواطنين بشأن الكحول

منذ يوم

الداخلية: مقتل 21 إرهابيا بشمال سيناء خططوا لعمليات عدائية في عيد الفطر

منذ أقل من ساعة

منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة جديدة تهدد الحياة

منذ حوالي 4 ساعات

خطة جديدة من صالح جمعة بشأن رحيله عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل| رسميًا.. ظهور نتيجة أبحاث طلبة الابتدائية والإعدادية بمحافظة القاهرة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| اعرف نتيجة فحوصات السائقين والعاملين باستراحة محافظ الدقهلية بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يتخذ قراراً بشأن مستقبل جريزمان

منذ أقل من ساعة

هل أثرت الموجة الحارة على كورونا؟.. أستاذ مناعة يوضح (فيديو)

منذ يوم

دولة عربية تحتفل بعيد الفطر اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يفتح الباب أمام نجمه من أجل الرحيل

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. السعودية تعلن تطبيق نظام جديد للعائدين من الخارج

منذ حوالي 12 ساعة

5 قرارات مهمة من المحافظات بشأن عيد الفطر.. تعرف عليها

منذ حوالي 21 ساعة

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

تصفية الخلية وإصابة ضابطين.. تفاصيل اقتحام مزرعة ومنزل للإرهابيين ببئر العبد

منذ 43 دقيقة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف سبب عدم اكتمال برنامج "رامز مجنون رسمي" وعرض حلقات معادة

منذ حوالي 19 ساعة

القرار النهائي.. الأهلي يستجيب لطلب فايلر بشأن أزارو

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على الحالة المرورية بمحافظتي القاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر": انتظام مروري بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

نشرة مرور الفجر.. سيولة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة من صباح اليوم

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:49 ص

تصفية الخلية وإصابة ضابطين.. تفاصيل اقتحام مزرعة ومنزل للإرهابيين ببئر العبد

الداخلية: مقتل 21 إرهابيا بشمال سيناء خططوا لعمليات عدائية في عيد الفطر

11:40 ص

منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة جديدة تهدد الحياة

08:15 ص

عاجل.. السعودية تعلن تطبيق نظام جديد للعائدين من الخارج

01:00 ص

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

08:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس وخناقات مناقشة قانون البنوك

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: السيدة الأولى سابقًا من القصر إلى السجن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الملك يحيى الفخرانى: «ولىّ الدراما وشيطانها»