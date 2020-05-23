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خطة جديدة من صالح جمعة بشأن رحيله عن الأهلي

السبت 23/مايو/2020 - 11:35 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
حسام مجدي
يخطط صالح جمعة نجم النادي الأهلي في الفترة الحالية لقرار جديد بشأن رحيله عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واستقر مسئولو الأهلي في الفترة الماضية على رحيل صالح جمعة عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري.

وجاء قرار الأهلي برحيل صالح جمعة عن الفريق بناءا على طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأحمر والذي أكد أنه ليس في حاجة لخدمات اللاعب في الموسم القادم.

ولكن قرر صالح جمعة أنه سيرحل عن الأهلي في بشكل نهائي في الصيف القادم ولن يقبل أن يقوم النادي خروجه على سبيل الإعارة فقط.

وأظهرت العديد من الأندية رغبة كبيرة في التعاقد مع صالح جمعة في الصيف في حالة رحيله عن الأهلي أبرزها نادي إنبي ونادي الانتاج الحربي ونادي مصر المقاصة ونادي الإسماعيلي.

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