برشلونة يتخذ قراراً بشأن مستقبل جريزمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن إن برشلونة غير مستعد لبيع أنطوان جريزمان في الانتقالات الصيفية المقبلة.





وانضم جريزمان البالغ من العمر 29 عامًا إلى بطل إسبانيا من أتلتيكو مدريد في يوليو الماضي وسجل 14 هدف في 37 مباراة على مستوى النادي خلال موسم 2019-20.





كافح جريزمان لإظهار أفضل شكل له لأجزاء كبيرة من الموسم ، وزعم تقرير سابق أن العمالقة الكتالونيين سيكونون مستعدين لبيعه بالسعر المناسب هذا الصيف.





ارتبط كل من مانشستر يونايتد وأرسنال بالتعاقد المحتمل مع جريزمان ، الذي سجل ثمانية أهداف في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي.





ومع ذلك ، وفقًا لموندو ديبورتيفو ، فإن برشلونة غير مستعد لبيع النجم الفرنسي تحت أي ظرف من الظروف قبل موسم2020-21.





يدعي التقرير أن فريق برشلونة واثق من أن المهاجم سيعزز أداءه في الأسابيع المقبلة ، إذا سمح لاستئناف موسم 2019-20 بأمان.





يذكر أن أحرز جريزمان 133 هدفاً في 257 مباراة مع أتلتيكو مدريد قبل وصوله إلى كامب نو خلال الصيف الماضي.









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وفي نطاق آخر أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن فريق برشلونة الإسباني حسم مصير لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو، المُعار لصفوف بايرن ميونخ، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.









وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إدارة برشلونة لا تخطط لإدراج كوتينيو ضمن اي صفقات تبادلية، بل تسعى لبيعه والاستفادة ماليا منه لتمويل الصفقات الأخرى.









وتابعت الصحيفة الإسبانية، ان أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وليستر سيتي تواصلوا مع وكيله كيا جورابشيان وإدارة برشلونة، بينما بشكل غير رسمي يوجد اهتمام من نيوكاسل لضمه".









وأكملت الصحيفة، أن كوتينيو يُريد العودة إلى البريميرليج، وتشيلسي هو الفريق المُفضل لديه.





وحدد برشلونة سعر بيع كوتينيو بين 80 و90 مليون يورو، وأي ناد سيوافق على دفع هذه القيمة سيحصل عليه، حيث سيكون المزاد على بيعه مفتوحًا