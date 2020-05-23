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رسالة حب مؤثرة من هنادي مهنى لخطيبها أحمد خالد صالح

السبت 23/مايو/2020 - 11:31 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
وجهت الفنانة هنادي مهنى، رسالة حب مؤثرة لخطيبها الفنان أحمد خالد صالح، من خلال نشر صورة جديدة لها برفقته، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت هنادي، على الصورة قائلة:"لقد نشأت وحدي، لا أخوة، ولا أخوات، ولا أسرة في مصر، وقد اعتدت على القيام بكل شيء بمفردي، لقد كنت مستقلة في وقت أبكر من المعتاد، وبدأت رحلتي مع العمل في سن 17 عامًا".

وأضافت: " سافرت وحدي منذ أن كنت طفلة، خائفة من لا شيء كنت على استعداد للتغلب على هذا الكوكب بمفردي، حتى التقيت بك، لأول مرة لا أستطيع ولا أريد أي شيء غيرك، لا شيء يجعلني قويًة، سعيدة، فخورة، إلا أنت، حتى أنني أسأل نفسي كيف كانت حياتي قبل لقائك؟ ولم أعد أستطيع حتى رؤيتها".

واختتمت: "وجودك نعمة، شكرا لتسامحك لي، أعلم أنه بالتأكيد ليس سهلًا على الإطلاق، مثل هذا البطل الخارق كيف تفعل ذلك؟ شكرا لك على وقوفك جانبي في أسوأ أيامي، أحبك حبيبي ".

يذكر أن هنادي مهنى، تشارك خطيبها مسلسل "الفتوة" وتدور أحداثة في زمن غير معاصر يعود إلى 100 عام، ويشارك في بطولته الفنان ياسر جلال ومي عمر ونجلاء بدر.

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