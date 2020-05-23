برشلونة يحدد مهلة لبيع كوتينيو

كشفت تقارير صحفية عن أن برشلونة حدد موعدًا نهائيًا لبيع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.





على الرغم من تألقه خلال فترة إعارته في بايرن ميونيخ ، فإن الفريق الألماني ليس لديه نية كبيرة لدفع قيمة الصفقة في عام 2020.





وقد ترك ذلك الباب مفتوحاً أمام الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث كان مانشستر يونايتد وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد من بين المتنافسين للحصصول على توقيع البرازيلي الدولي.





ومع ذلك ، وفقًا لتقارير في إسبانيا ، يرغب الفريق الكتالوني في التخلي عن كوتينيو قبل نهاية يونيو.





وبالنظر إلى الآثار المالية المترتبة على جائحة فيروس كورونا، فقد تضطر برشلونة لتمديد هذا التاريخ الذي فرضته على نفسها في المستقبل.





ومع ذلك ، في محاولة لجلب أهدافهم الخاصة ، يبدو أن مسؤولي النادي مصممون على الاستفادة من اللاعب في أقرب وقت ممكن.









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أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن فريق برشلونة الإسباني حسم مصير لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو، المُعار لصفوف بايرن ميونخ، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن إدارة برشلونة لا تخطط لإدراج كوتينيو ضمن اي صفقات تبادلية، بل تسعى لبيعه والاستفادة ماليا منه لتمويل الصفقات الأخرى.





وتابعت الصحيفة الإسبانية، ان أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وليستر سيتي تواصلوا مع وكيله كيا جورابشيان وإدارة برشلونة، بينما بشكل غير رسمي يوجد اهتمام من نيوكاسل لضمه".





وأكملت الصحيفة، أن كوتينيو يُريد العودة إلى البريميرليج، وتشيلسي هو الفريق المُفضل لديه.





وحدد برشلونة سعر بيع كوتينيو بين 80 و90 مليون يورو، وأي ناد سيوافق على دفع هذه القيمة سيحصل عليه، حيث سيكون المزاد على بيعه مفتوحًا.



