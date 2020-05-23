Advertisements

بعباءة بيضاء.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

السبت 23/مايو/2020 - 11:24 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
خضعت الفنانة التونسية درة، لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات العربية.

وشاركت درة، جمهورها بمجموعة صور جديدة من هذه الجلسة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت درة، خلال الصور مرتدية "عباءة بيضاء بأكمام طويلة واسعة وكان شعرها مرتفع واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وأكسسوارات بسيطة".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة التونسية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"بتجنني" واضاف آخر"متألقة دايمًا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ماشاءالله كسرتي قلبي بجمالك".

يذكر أن آخر أعمال درة، مسلسل "بلا دليل" وتدور أحداثة في إطار الأثارة والغموض، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان خالد سليم وحازم سمير وأحمد كرارة، والمسلسل من إخراج منال الصيفي.

أخبار تهمك

هل أثرت الموجة الحارة على كورونا؟.. أستاذ مناعة يوضح (فيديو)

منذ يوم

الداخلية: مقتل 21 إرهابيا بشمال سيناء خططوا لعمليات عدائية في عيد الفطر

منذ أقل من ساعة

خطة جديدة من صالح جمعة بشأن رحيله عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف سبب عدم اكتمال برنامج "رامز مجنون رسمي" وعرض حلقات معادة

منذ حوالي 19 ساعة

منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة جديدة تهدد الحياة

منذ حوالي 4 ساعات

تصفية الخلية وإصابة ضابطين.. تفاصيل اقتحام مزرعة ومنزل للإرهابيين ببئر العبد

منذ 41 دقيقة

دولة عربية تحتفل بعيد الفطر اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| رسميًا.. ظهور نتيجة أبحاث طلبة الابتدائية والإعدادية بمحافظة القاهرة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| اعرف نتيجة فحوصات السائقين والعاملين باستراحة محافظ الدقهلية بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السعودية تعلن تطبيق نظام جديد للعائدين من الخارج

منذ حوالي 12 ساعة

5 قرارات مهمة من المحافظات بشأن عيد الفطر.. تعرف عليها

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة يتخذ قراراً بشأن مستقبل جريزمان

منذ أقل من ساعة

تحذير مهم من طبيب للمواطنين بشأن الكحول

منذ يوم

القرار النهائي.. الأهلي يستجيب لطلب فايلر بشأن أزارو

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يفتح الباب أمام نجمه من أجل الرحيل

منذ ساعة و 23 دقيقة

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"حلوة المريلة دي".. هكذا علق الجمهور على أحدث جلسة تصوير لـ درة

ريهام أيمن تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

درة تشعل "إنستجرام" بإطلالة كلاسيكية من باريس

بالاسود.. هبة مجدي تستعرض جمالها بشوارع باريس

نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها

كارول سماحة تتألق في أحدث ظهور لها على "إنستجرام"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:49 ص

تصفية الخلية وإصابة ضابطين.. تفاصيل اقتحام مزرعة ومنزل للإرهابيين ببئر العبد

الداخلية: مقتل 21 إرهابيا بشمال سيناء خططوا لعمليات عدائية في عيد الفطر

11:40 ص

منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة جديدة تهدد الحياة

08:15 ص

عاجل.. السعودية تعلن تطبيق نظام جديد للعائدين من الخارج

01:00 ص

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

08:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس وخناقات مناقشة قانون البنوك

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: السيدة الأولى سابقًا من القصر إلى السجن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الملك يحيى الفخرانى: «ولىّ الدراما وشيطانها»