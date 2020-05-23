بعباءة بيضاء.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

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خضعت الفنانة التونسية درة، لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات العربية.



وشاركت درة، جمهورها بمجموعة صور جديدة من هذه الجلسة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت درة، خلال الصور مرتدية "عباءة بيضاء بأكمام طويلة واسعة وكان شعرها مرتفع واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وأكسسوارات بسيطة".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة التونسية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"بتجنني" واضاف آخر"متألقة دايمًا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ماشاءالله كسرتي قلبي بجمالك".



يذكر أن آخر أعمال درة، مسلسل "بلا دليل" وتدور أحداثة في إطار الأثارة والغموض، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان خالد سليم وحازم سمير وأحمد كرارة، والمسلسل من إخراج منال الصيفي.