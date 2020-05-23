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كيكي سيتين يطلب عودة نيمار إلى برشلونة

السبت 23/مايو/2020 - 11:14 ص
نيمار
نيمار
أبدى كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة، ، رغبته في أن يتواجد نيمار في الفريق الكاتالوني، وأكد سعادته في حال انضم النجم البرازيلي مرة أخرى.


ارتبط نيمار بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، والعودة إلى برشلونة مرة أخرى خلال الصيف المقبل، وذلك بحسب ما قيل في تقارير صحافية عديدة.

وقال سيتين في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "سأكون سعيداً جداً لأن أتمكن من تدريب نيمار بكل تأكيد، نحن نتحدث عن لاعب من الدرجة الأولى، ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك".


ورد سيتين أيضاً على تعليقات النجم ليونيل ميسي التي أشارت إلى أن برشلونة لا يمكنه الفوز بدوري أبطال أوروبا، بالطريقة التي كان عليها منذ توليه منصب المدير الفني للفريق.


وأوضح: "أعلم أن ما قاله ميسي أثار الكثير من الجدل، لكننا مقتنعون بأنه يمكننا الفوز بدوري الأبطال".


واختتم: "علينا تحسين بعض الأشياء، لكننا مقتنعون تماماً بأن الفريق لديه القدرة على الفوز بدوري أبطال أوروبا".


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ومن جانب آخر دخل نادي جديد في المنافسة للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي يوفنتوس دخل في المنافسة بقوة لضم نيمار في الصيف القادم.

وكشفت الصحيفة أن نادي يوفنتوس مستعد لتقديم مبلغ مالي بالإضافة إلى باولو ديبالا إلى باريس سان جيرمان لضم نيمار.

وكان نادي برشلونة هو الأخر قد أظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع نيمار وعودته للفريق مرة أخرى في نهاية الموسم الجاري.
وحسب ما ذكرته الصحيفة فإن أي نادي يرغب في ضم نيمار ستواجهه صعوبة كبيرة وهي الراتب الضخم الذي يحصل عليه مع النادي الباريسي

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