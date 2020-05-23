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الزمالك يفتح الباب أمام نجمه من أجل الرحيل

السبت 23/مايو/2020 - 11:08 ص
رزاق سيسيه
رزاق سيسيه
أمل الحلفاوي
فتح مجلس إدارة نادي الزمالك، الباب أمام الراغبين في التعاقد مع لاعبه الايفواري رزاق سيسيه، والمعار إلى صفوف الاتحاد السكندري خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد رئيس نادي الزمالك مبلغ 3 مليون يورو، مقابل التخلي عن سيسيه نهاية الموسم الحالي.

 وكان سيسيه قد انتقل إلى صفوف الاتحاد السكندري في صيف 2019، على سبيل الإعارة، على أن يعود إلى الزمالك الصيف المقبل.

يشار إلى أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء، كان قد عرض خدمات اللاعب على الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق.

وعلى الرغم من أن كارتيرون أثنى على قدرات سيسيه، إلا أنه رحب باستمراره في أي نادي آخر.

ويسعى مسؤولو الاتحاد السكندري للحصول على خدمات رزاق سيسيه بشكل نهائي، لكن مغالاة الزمالك قد تعرقل إتمام الصفقة.

وخاض رزاق سيسيه 68 مباراة مع الاتحاد السكندري طوال مسيرته معه الفريق الساحلي على فترات، وسجل 12 هدف وصنع 13 هدف.

أما في الفريق الأول لنادي الزمالك لعب 6 أهداف، وصنع هدف، بعد أن لعب في صفوف أسوان 17مباراة، وصنع هدفين وسجل هدف، إذ انتقل إلى القلعة البيضاء، في صيف 2017.



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