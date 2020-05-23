أفضل طفل.. آدم وهدان يتصدر استفتاء "الفجر الفني" اليوم السبت 23 مايو

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حصل الطفل أدم وهدان على نسبة تصويت عالية اليوم السبت الموافق 23 مايو 2020، حيث حصل على عدد أصوات 9288 صوت، 19.02% وذلك خلال الاسبوع الأول من التصويت.



ويجسد أدم وهدان دور يحيى المعروف ب"يايا"، نجل الفنانة دينا الشربيني في مسلسل "لعبة النسيان" وخطف قلوب الملايين بجماله وإبداعه في المشاهد، ومن أبرز التعليقات التي جاءته تعليق أحد المتابعين عليه قائلاً: "زي القمر أدم وهتبقا نجم عالمي وخطفت قلوبنا بموت فيك".



وفي سياق آخر ينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.