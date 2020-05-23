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ترامب: تناولت هذا الدواء بعد اكتشاف حالتين من الإصابة بكورونا

السبت 23/مايو/2020 - 10:57 ص
ترامب
ترامب
وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه بدأ تناول دواء هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا، خلال فترة أسبوعين.

 

وفي حديث مع الصحفية شيريل أتكيسون، قال ترامب، إنه تناول هذا الدواء بعد اكتشاف حالتين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في البيت الأبيض.

 

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أنا أثق بهذا الدواء إلى حد كبير. وقمت بتناول كورس علاج من هيدروكسي كلوروكين، بعد ظهور نتيجة اختبار إيجابية لـ كوفيد-19، لدى موظفين في البيت الأبيض. أعتقد أنه من الجيد تناول برنامج علاج كامل من هذا الدواء".

 

وكان ترامب، قد ذكر في وقت سابق أنه في الآونة الأخيرة يأخذ قرصا واحدا كل يوم من عقار هيدروكسي كلوروكوين. ولاحقا أعلن أنه توقف عن استخدام هذا العلاج.

 

وكانت آخر إحصائيات فيروس كورونا حول العالم، سجلت مليوني و184 ألف و784 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم إلى 553.260 حالة، مقابل 146.899 حالة وفاة.

 

وقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بمجموع 678.210 حالة، ويليها إسبانيا بـ 184.948 حالة، وفي المركز الثالث جاءت إيطاليا بـ 168.941 حالة، وتواجدت فرنسا في المركز الرابع بـ 165.027 حالة إصابة، بينما جاءت ألمانيا في المركز الخامس بإجمالي 137.698 حالة.

 

وأما بالنسبة لأعداد وفيات فيروس كورونا في الدول الأوروبية، تصدرت أمريكا المرتبة الأولى بإجمالي 34.641 شخصًا، ويليها إيطاليا بـ 22.170 حالة، وفي المرتبة الثالثة جاءت إسبانيا بـ 19.315 حالة، وفي المركز الرابع تواجدت فرنسا بـ 17.920 حالة وفاة، وختامًا في المركز الخامس جاءت بريطانيا بمجموع 13.729 حالة.

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