منه عبدالعزيز | القصة الكاملة لاغتصاب "فتاة التيك توك" في رمضان وقت الإفطار.. والشاب المتهم يرد!

ظهرت فتاة تدعى منه عبدالعزيز وهي إحدى مشاهير موقع التواصل الاجتماعي (تيك توك) والشهيرة باسم (فتاة التيك توك)، البالغة من العمر 17 عامًا، في مقطع فيديو، تروي فيه تفاصيل تعرضها لاغتصاب على يد مجموعة من الشباب قاموا باستدراجها واغتصابها والتشهير بها.





القصة الكاملة لاغتصاب منه عبدالعزيز "فتاة التيك توك"

في البداية، ظهرت منه عبدالعزيز على موقع "تيك توك" بآثار ضرب في وجهها موجهة اتهامات لأحد الشباب ولصديقاتها الذين اتفقوا على اغتصابها واستدرجوها لتناول الإفطار معهم، ثم أجبروها على التصوير بأوضاع منافية للآداب العامة ومخلة إلى حد كبير واغتصبها أحد الشباب، ثم قام بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تشهيرًا بها.





وقالت منه عبدالعزيز في الفيديو الذي ظهرت فيه على "التيك توك"، إن شخصًا يدعى "مازن إبراهيم" اتفق مع صديقاتها على عزمها على الإفطار في رمضان ثم أجبرها على التصوير تحت التهديد في أوضاع مخلة واغتصبها تحت هذه التهديدات.





وأضافت منه عبدالعزيز التي تنشر صور وفيديوهات على التيك توك، أنها تعرضت للاغتصاب وهذه قضية رأي عام، قائلة: "ضربوني وأجبروني على التصوير في أوضاع مخلة"، ثم اغتصابها.





ونشرت منه عبدالعزيز عدة فيديوهات وتظهر على ملامح وجهها آثار الضرب الشديد، مع سب وقذف من الأشخاص الذين تعدوا عليها.





وطالبت منه عبدالعزيز الشهيرة بـ" فتاة التيك توك"، بضبط مغتصبيها ومحاسبتهم على ما فعلوه فيها من جرائم الضرب والإهانة والاغتصاب، موضحة أن صديقاتها متورطات في اغتصابها بالتعاون مع شخص يدعى "مازن".









حق منه عبدالعزيز.. هاشتاج يتصدر "تويتر"

وتسبب هذا الفيديو في حدوث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم السبت الموافق 23 مايو 2020، بعدما ظهرت الفتاة منه عبدالعزيز في حالة يرثى لها بعدما ظهرت في فيديو مدته 3 دقائق تروي فيه تعرضها للاغتصاب والضرب المبرح على يد أحد الشاب الذي يدعى "مازن إبراهيم" على حد تعبيرها، وبمعاونة إحدى صديقاتها.





وتصدرت منه عبدالعزيز، تريند موقع التغريدات "تويتر" بعد انتشار مقطع الفيديو الذي كشفت فيه عن اغتصابها، فيما انقسمت الآراء إلى قسمين البعض يراها مخطئة والبعض الآخر يهاجمها، وطالب العديد من المتابعين بسرعة القبض على المتهم التي ذكرته "منه عبدالعزيز" في الفيديو.





أول تعليق من الشاب المتهم باغتصاب "منه عبدالعزيز"

ونشر مازن إبراهيم، الشاب المتهم باغتصاب منه عبدالعزيز "فتاة التيك توك"، بعض الصور والفيديوهات التي تجمعه بـ"منه عبدالعزيز"، والتي ظهرت من خلالها مدى قوة العلاقة التي تربط الطرفين، مؤكدًا أنه مظلوم وأنها كانت مرتبطة به ثم انفصلا وهي تحاول ابتزازه عبر الفيديو الذي تتهمه فيه باغتصابها.





كما اتهمها مازن بكذب روايتها، وأنها ليست عذراء، منذ عدة سنوات، مطالبًا الجهات المختصة بتوقيع الكشف الطبي عليها.









منه عبدالعزيز

وخاضت منه عبدالعزيز تجربة غناء حملت اسم "عادي اهو" من ألحان وكلمات ماندو الدباح، وشاركها في الغناء علي ماندو وكلاشنكوف ومصطفي ماندو، وسيتم إذاعتها عقب عيد الفطر المبارك 2020.





وقالت منه عبدالعزيز في تصريحات صحفية، إن الأغنية من النوع الشبابي والذي يلاقي استحسان وقبول المستمعين في هذه الأيام، مؤكدة أن كلمات الأغنية تم اختيارها بعناية كاملة لملائمة الذوق العام، لافتة إلى أن هناك المزيد من الأغاني وصفتها بـ"المفرقعة" حسب قولها.





وتنشر "منه عبدالعزيز" العديد من الفيديوهات والصور التي يصفها البعض بالمخلة على موقع "تيك توك"، ما عرضها أيضًا للكثير من الانتقادات من المتابعين.