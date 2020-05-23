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مصحف وسجادة صلاة وشاشات.. هكذا استقبلت جامعة القاهرة العائدين من الكويت
السبت 23/مايو/2020 - 10:50 ص
فيديو يظهر الخدمات التي قدمتها جامعة القاهرة، للعائدين من الخارج، نشره الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث بلغ عدد الأفواج العائدة من الخارج 16 فوجًا، يضم 2800 مصري قادمين من الكويت.
ويظهر الفيديو، اهتمام جامعة القاهرة بتقديم خدمات على مستوى عالي للعائدين، لتوفير سبل الراحة لهم، ومن هذه الخدمات التي تظهر في الفيديو: توفير شاشات بالغرف، وغلايات مياه، ومصحف وسجادة صلاة لكل شخص، وتوفير كميات كبيرة من زجاجات المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر.
كما يظهر توفير كميات كبيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، والكمامات والقفازات، وإعداد وتجهيز وجبات ساخنة للإفطار ووجبات جاهز للسحور، إلى جانب خدمات النظافة حيث أعلنت الجامعة أنه تم الإستعانة بشركات إضافية لأعمال النظافة بالمدينة الجامعية لتنظيف الغرف والمباني بإستمرار ونقل المخلفات. كما وفرت الجامعة خدمة تغيير العملات، وفتحت كافيتريا المدينة بكامل طاقتها، ووفرت خدمات الدليفري، ووفرت خدمة الاتصال بالأهل مجانًا.
وتضمن الفيديو، تقديم بعض من الخدمات الصحية والرعاية الطبية التي قدمتها الجامعة للعائدين من الكويت، ومنها: زيادة أعداد الأطباء وأفراد التمريض للإقامة بالمدينة الجامعية، وسحب العينات، وإجراء الفحوصات الكاملة، وتعقيم جميع العائدين وأمتعتهم.
كما جهزت جامعة القاهرة عيادة متكاملة وصيدلية مناسبة، وسيارة إسعاف مجهزة، وحقائب إسعافات أولية بكل طابق من مباني المدينة الجامعية وذلك بدعم كامل من المستشفيات الجامعية، وقامت الجامعة في وقت سابق بتحويل 4 سيدات حوامل لمستشفى قصر العيني لتلقي الرعاية الشاملة، ولم تنسى جامعة القاهرة، الأطفال الصغار من أبناء العائدين من الخارج، حيث وزعت الجامعة عليهم الألعاب الترفيهية للتخفيف عنهم.
خروج 157 مصابا بكورونا من مستشفيات العزل
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الجمعة، خروج 157 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4374 حالة حتى الآن.
من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة: إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4960 حالة، من ضمنهم الـ 4374 متعافيًا.
تسجيل 783 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 11 حالة
وأكد متحدث الوزارة، في بيان رسمي، تسجيل 783 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي عدد المصابين 15786 و707 وفيات
وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 15786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و707 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.