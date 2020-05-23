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دراما رمضان 2020.. مواعيد الحلقة الأخيرة من "ونحب تاني ليه"

السبت 23/مايو/2020 - 10:37 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر


انتهت أحداث الحلقة السابقة باقتناع غالية لكلام الجميع وتوافق على العودة لزوجها السابق عبد الله "شريف منير" الذى يأتى لعقد قرانه عليها من جديد، وتظهر غالية فى المشهد وقد سيطر الحزن على وجهها أثناء عقد القران، وفى نهاية المشهد يدخل مراد عليهم، فكيف سيكون رد فعله اتجاه هذا الموقف هذا ماستكشفه الحلقة القادمة.

قصة مسلسل "ونحب تاني ليه":

تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.


"ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل ونحب تاني ليه:

مسلسل "ونحب تاني ليه" يعرض على قناة "cbc" في تمام الساعة 9 ونصف 9:30 مسًاء، وعلى أن تكون الإعادة الاولى الساعة 6 ونصف 6:30، والإعادة الثانية الساعة 4 ونصف 4:30 عصرًا.

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