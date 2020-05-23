سموحة يوافق على رحيل حسام حسن

أعلن حماده صدقي المدير الفني لسموحة السكندري عن موافقته على رحيل نجم هجوم الفريق حسام حسن عقب نهاية الموسم الحالي.





وقال صدقي في تصريحات إذاعية:" ليس لدي مانع في رحيل حسام حسن في الموسم المقبل في حال وصول عرض رسمي".





واختتم صدقي تصريحاته قائلاً:"نمتلك لاعبين مميزين في الفريق قادرين على تعويض حسام حسن، أول مرة يتم فيها بيع لاعب من سموحة كان خلال فترة تدريبي للفريق عام 2014 بعدما حققنا المركز الثاني في الدوري".





شرط سموحة لبيع حسام حسن





أشار فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن فريقه على استعداد لبيع نجمه "حسام حسن" في سوق الإتتقالات الصيفية القادمة، في حال تلقيه عرض مناسب يرضي طموحات إدارة فريقه.





وقال عامر في تصريحات لقناة "الحدث اليوم": "لا توجد أي عروض رسمية جادة حتى الآن لشراء حسام حسن سواء بالبيع أو الإعارة".





وتابع: "كل ما يوجد حاليا هو عرض خليجي لاستعارة اللاعب، وعرض من الدوري الأمريكي، وكلها عروض لا تتناسب وقيمة اللاعب".





وأضاف: "نادي سموحة يرفض خروج اللاعب على سبيل الإعارة، والإدارة تفضل بيعه بمقابل مادي يرضي طموحات الفريق".







