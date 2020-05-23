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مسلسل بـ 100 وش الحلقة 29 يتصدر تريند جوجل

السبت 23/مايو/2020 - 10:36 ص
100 وش
100 وش
روان هيثم
تصدرت الحلقة التاسعة وعشرون من مسلسل "100 وش" للفنانة نيللي كريم، مؤشرات البحث عبر جوجل.

وذلك بعد تضمنها العديد من الأحداث المثيرة والتي من أبرزها بدء العصابة للتخطيط بعملية نصب جديدة وإستعدادهم للسفر بعد إنهاء هذه العملية الى سويسرا ولكن شخص من الذين تعرضا لضمن عمليات النصب الذين يجروها يومياً يلحق بنجلاء ويسلمها للشرطة وتتعطل خطتهم.

يذكر أن مسلسل "100 وش" تدور أحداثه في إطار كوميدي حول فتاة شعبية نصابة تتعرض لكثير من المواقف في إطار الدراما الشعبية، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين ومحمد عادل ومحمود الشرقاوي وبيومي فؤاد.

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