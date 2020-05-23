أسعار الذهب اليوم السبت 23 مايو 2020 في مصر وموعد إغلاق محلات الصاغة





أسعار الذهب اليوم في مصر





استقرت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم السبت عند نفس معدلات أمس وذلك بعد انخفاضها أمس الجمعة، ليخسر سعر جرام الذهب عيار 21 جنيهان بضغط من هبوط سعر المعدن الأصفر في بداية تعاملات البورصة الدولية للذهب، وجاءت الأسعار كما يلي:









أسعار الذهب اليوم في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر868.5 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 760 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 651.5 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 6080 جنيهًا





أسعار الذهب العالمية





ارتفع الذهب أمس الجمعة إذ فاقم تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين المخاوف من بطء تعافي الاقتصاد العالمي المترنح بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا.





وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1735.08 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض 1.4 بالمئة يوم الخميس وهو في طريقه إلى تراجع أسبوعي طفيف. وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة بزيادة 0.8 بالمئة عند 1735.50 دولار.





عاد الشقاق الأمريكي الصيني للسطح مجددا على خلفية منشأ فيروس كورونا وازداد تصاعدا بعد مقترح صيني لفرض تشريعات أمنية على هونج كونج، مما اجتذب هجوما مضادا من واشنطن.









وفاقم التوتر المخاوف من بطء تعافي الاقتصاد العالمي، مما يضغط على أسواق الأسهم، لكنه يدعم الدولار الأمريكي الذي يعتبر أيضا ملاذا آمنا.









وفي وقت سابق هذا لأسبوع، ارتفع الذهب، الذي يعتبر ملاذا آمنا في أوقات الضبابية السياسية، إلى ذروة أكثر من سبعة أعوام ونصف العام.









وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 3.3 بالمئة إلى 1947.17 دولار للأوقية، لكنه يتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ مارس آذار.





واستقر البلاتين عند 832.65 دولار للأوقية وصعدت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.16 دولار.





إغلاق محلات الذهب

من جانبه قال إيهاب واصف نائب رئيس الشعبة العامة لتجارة المجوهرات والمصوغات باتحاد الغرف التجارية، إن محلات الذهب والمجوهرات بالسوق المصري ستغلق أبوابها تماما الأسبوع المقبل بناء علي تعليمات معالي رئيس الوزراء خلال فترة عيد الفطر المبارك".





وهذه هي المرة الأولى في تاريخ مصر التى يتم إغلاق محلات الذهب وسوق الصاغة بجميع انحاء الجمهورية خلال عيد الفطر المبارك والذي يعتبر موسم للزواج عقب شهر رمضان الكريم حيث يحجم معظم أبناء الشعب المصري عن عقد زيجتهم خلال شهر رمضان بسبب الصيام ، فيكون الإقبال أعلى على عقد الزيجات خلال أيام عيد الفطر ، وهو موسم رابح لتجار الذهب حيث كان يشهد بيع كميات كبيرة من الذهب اللازم لعقد الزواج (الشبكة).









يأتي هذا في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، بعد زيادة انتشاره في مصر خلال الفترة الأخيرة نتيجة التزاحم بعد مد ساعات حظر التجوال.