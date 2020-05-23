هونر تقدم هاتفها "X10 5G" بمستشعر رئيسي بدقة 40 ميجابيكسل ومعالج Kirin 820

أعلنت شركة Honor، في الأونة الأخيرة، عن إصدار جديد من هواتف 5G بعنوان Honor X10 5G، والذي ينطلق برقاقة معالج Kirin 820، مع كاميرا ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 40 ميجا بيكسل، والذي يتوفر في السوق الصيني بدءاً من 26 من مايو بسعر يبدأ من 270 دولار.





يتميز هاتف Honor X10 5G بشاشة IPS LCD بحجم 6.63 إنش، وجودة عرض FullHD بلس، كما تأتي شاشة الهاتف دون نتوء أو ثقب حيث تتميز الكاميرا الأمامية بتصميم منبثق، أيضاً تتميز الشاشة بمعدل تحديث إطارات 90Hz، وإستجابة سريعة في خاصية اللمس في الشاشة تعادل 180Hz.





وينطلق هاتف Honor X10 5G بمعالج Kirin 820، مع ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، أيضاً يدعم التخزين الخارجي عبر microSD حتى سعة 256 جيجا بايت، كما يتميز بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة MagicUI 3.1.1، أيضاً يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 5G بالأنماط الثنائية SA/NSA.





ويتميز هاتف Honor X10 5G بكاميرا أمامية منبثقة بدقة 16 ميجا بيكسل، كما يضم إعدادات ثلاثية للكاميرا الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 40 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، بينما يأتي المستشعر الثالث بعدسات macro ودقة 2 ميجا بيكسل.





ومن المقرر أن يتميز المستشعر الرئيسي بدقة 40 ميجا بيكسل بمستشعر RYYB الذي يدعم حساسية أعلى للإضاءة لدعم التصوير في الإضاءة المنخفضة بكفاءة أعلى مع نمط AIS Super Night، كما تدعم الكاميرا 3D Portrait بمؤثرات للإضاءة، مع دعم تسجيل فيديو بالحركة البطيئة عند 960 إطار لكل ثانية.





أيضاً يأتي مستشعر البصمة في الإطار الجانبي من هاتف Honor X10 5G، مع تقنية Turbo لكرت الشاشة وتقنية Kirin Gaming+ 2.0، أيضاً يدعم الهاتف تقنية الذكاء الإصطناعي لتوازن الآداء في الألعاب مع إستهلاك الطاقة.





هاتف Honor X10 5G يضم بطارية بقدرة 4300 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الفضي، الأزرق إلى جانب اللون الأسود، بسعر يبدأ من 270 دولار للنموذج الرئيسي، حيث يتوف للحجز المسبق في السوق الصيني الآن، وينطلق للبيع في 26 من مايو.