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سمية الخشاب توجه رسالة لجمهورها بشأن بشأن فيروس كورونا

السبت 23/مايو/2020 - 10:29 ص
سمية الخشاب
سمية الخشاب
روان هيثم
شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها بصورة جديدة لها خوفًا من فيروس كورونا المستجد وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سمية الخشاب في هذه الصورة مرتدية ماسك كمامة من اللون الأسود، وكتبت على هذه الصورة قائلة: "ارتدي قناعك".

وعلق أحد المتابعين عليها قائلاً: "ربنا يستر يا نجمة والله كلنا في رعب وبنلبس الكمامة يارب أزمة وتعدي خلي بالك من نفسك".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة سمية الخشاب مشاركتها في مسلسل "الحلال"، والذي شارك في بطولته كل من يسرا اللوزي، فادية عبد الغني، دينا فؤاد، بيومي فؤاد، مها أحمد، وآخرون، تأليف سماح الحريري، محمد البوغة، إخراج أحمد شفيق، يوسف كمال رزق.

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