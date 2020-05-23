Advertisements

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم السبت 23-5-2020 في البنوك الحكومية والخاصة

السبت 23/مايو/2020 - 10:27 ص
بوابة الفجر

شهد سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 23-5-2020، فى البنوك العاملة فى مصر وذلك مقارنة بختام تعاملات الخميس، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 17.14جنيه للشراء، و17.38جنيه للبيع، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 17.06 جنيه للشراء، و17.17 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 17.14 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع، فيماسعر اليورو فى بنك مصر نحو 17.14 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.


وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 16.86 جنيه للشراء، و17.14 جنيه للبيع، بينما سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 17.16 جنيه للشراء، و17.40 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 17.16 جنيه للشراء، و17.40 جنيه للبيع.

 
وقفز اليورو الأوروبي أمس الإثنين مقابل الدولار الأمريكي والفرنك السويسري بعد أن أصدرت ألمانيا وفرنسا دعوة إلى انشاء صندوق انتعاش أوروبي بقيمة 500 مليار يورو (545.65 مليار دولار) لتسريع خروج المنطقة من الأزمة، واقترحتا السماح للمفوضية الأوروبية باقتراض أموال في الأسواق لتمويل الصندوق.

ويسعى الإتفاق الفرنسي الألماني، الذي وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه خطوة مهمة للأمام، إلى تجاوز المأزق بشأن الدين المشترك لمنطقة اليورو وأن يكون خطة أولية لإتفاق أوسع يشمل الاتحاد الأوروبي.

أخبار تهمك

عاجل.. توقف رحلات عودة العالقين من الخارج لهذا السبب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تحديد موعد الإعلان عن صفقة برشلونة الجديدة لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 4 ساعات

دولة عربية تحتفل بعيد الفطر اليوم

منذ ساعتين

أول رد فعل من الأهلي تجاه الزمالك بشأن لافتة نادي القرن

منذ حوالي 18 ساعة

القرار النهائي.. الأهلي يستجيب لطلب فايلر بشأن أزارو

منذ ساعتين

الزمالك يفتح الباب أمام نجمه من أجل الرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

5 قرارات مهمة من المحافظات بشأن عيد الفطر.. تعرف عليها

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| اعرف نتيجة فحوصات السائقين والعاملين باستراحة محافظ الدقهلية بعد إصابته بكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

هل أثرت الموجة الحارة على كورونا؟.. أستاذ مناعة يوضح (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف سبب عدم اكتمال برنامج "رامز مجنون رسمي" وعرض حلقات معادة

منذ حوالي 18 ساعة

تحذير مهم من طبيب للمواطنين بشأن الكحول

منذ يوم

عاجل.. السعودية تعلن تطبيق نظام جديد للعائدين من الخارج

منذ حوالي 11 ساعة

منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة جديدة تهدد الحياة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| "الصحة" تعلن تسجيل 783 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و11 وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| رسميًا.. ظهور نتيجة أبحاث طلبة الابتدائية والإعدادية بمحافظة القاهرة

منذ حوالي 11 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:15 ص

منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة جديدة تهدد الحياة

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

08:31 ص

عاجل.. السعودية تعلن تطبيق نظام جديد للعائدين من الخارج

01:00 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف سبب عدم اكتمال برنامج "رامز مجنون رسمي" وعرض حلقات معادة

05:16 م

عاجل| رسميًا.. ظهور نتيجة أبحاث طلبة الابتدائية والإعدادية بمحافظة القاهرة

12:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس وخناقات مناقشة قانون البنوك

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: السيدة الأولى سابقًا من القصر إلى السجن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الملك يحيى الفخرانى: «ولىّ الدراما وشيطانها»