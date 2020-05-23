سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم السبت 23-5-2020 في البنوك الحكومية والخاصة





شهد سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 23-5-2020، فى البنوك العاملة فى مصر وذلك مقارنة بختام تعاملات الخميس، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 17.14جنيه للشراء، و17.38جنيه للبيع، وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:









سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى نحو 17.06 جنيه للشراء، و17.17 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى نحو 17.14 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع، فيماسعر اليورو فى بنك مصر نحو 17.14 جنيه للشراء، و17.38 جنيه للبيع.









وسجل سعر اليورو فى بنك البركة نحو 16.86 جنيه للشراء، و17.14 جنيه للبيع، بينما سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib نحو 17.16 جنيه للشراء، و17.40 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 17.16 جنيه للشراء، و17.40 جنيه للبيع.





وقفز اليورو الأوروبي أمس الإثنين مقابل الدولار الأمريكي والفرنك السويسري بعد أن أصدرت ألمانيا وفرنسا دعوة إلى انشاء صندوق انتعاش أوروبي بقيمة 500 مليار يورو (545.65 مليار دولار) لتسريع خروج المنطقة من الأزمة، واقترحتا السماح للمفوضية الأوروبية باقتراض أموال في الأسواق لتمويل الصندوق.





ويسعى الإتفاق الفرنسي الألماني، الذي وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه خطوة مهمة للأمام، إلى تجاوز المأزق بشأن الدين المشترك لمنطقة اليورو وأن يكون خطة أولية لإتفاق أوسع يشمل الاتحاد الأوروبي.



