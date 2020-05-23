أسعار كحك العيد اليوم السبت 23-5-2020 في المحلات بأخر أيام شهر رمضان





أسعار كحك العيد 2020





اقترب عيد الفطر المبارك الذي يميزه عند المصريين مأكولات معينة مثل الكحك والبسكوت والمعجنات المحلاة والمحشوة مثل الكعك والغريبة والبسكويت والتي من المتوقع أن تشهد حالة من الاستقرار خلال العام الحالي نتيجة لتوقعات تراجع الطلب بسبب فيروس كورونا والانتشار الواسع الذي يشهده خلال الفترة الحالية وننشر فيما يلي أسعار كحك العيد داخل المحلات الشهيرة داخل مدن ومحافظات مصر وجاءت على النحو التالي





اسعار كحك العيد حلواني ايتوال





علبة ميكس ١ك 110

علبة مكس ١.٥ك 160

علبة مكس ٢ ك 220

علبة ميكس 3 كيلو 350

علب ايتوال ٤ ك 460

كعك ساده نصف 50

كعك سادة ١ك100

كعك ملبن نصف50

كعك ملبن ١ك 100

كعك عجوه نصف 50

كعك عجوة ١ك 100

كعك عين جمل نصف 70

كعك عين جمل 1ك 140

كعك عجمية 1ك 110

كعك عجميه نصف 55

كعك رش مكسرات نصف 75

كعك رش مكسرات ١ك 150

بسكويت برتقال نصف 47

بسكويت بزتقال ١ك 94

بسكويت شكولاتة نصف 47

بسكويت شوكولاتة ١ك 94

بسكويت جوز هند١ك 94

بسكويت جوزهند نصف 47

بسكويت نشادر نصف 45

بسكويت نشادر ١ك 90

بسكويت اجلاسيه نصف 55

بسكويت اجلاسيه ١ك 110

كوكيز شيكولات نصف 58

كوكيز1ك 115

بيتى فور مشكل نصف 60

بيتى فور مشكل1ك 120

سابليه مشك لوسط 70

سابلية مشكل كبيرة 140

غريبة ساده نصف 55

غريبة سادة 1ك 110

غريبة مكسرات نصف 60

غريبة مكسرات1ك 120

علبة تارت وسط 80

علبة تارت كبيرة 160

منين عجوة ٧٠٠ جرام 60

منين سادة نصف 43

منين سادة ١ك 85





اسعار كعك العيد 2020 من تسيباس





كعك سادة 96 جنية

كعك ملبن 94 جنية

كعك عجوة 94 جنية

كعك عجمية 136 جنية

كعك جوز 190 جنية

كعك بندق 190 جنية

كعك فستق 230 جنية

غريبة سادة 94 جنية

غريبة فستق 230 جنية

بيتي فور عادي 100 جنية

بيتي فور لوكس 160 جنية

بسكويت نشادر 70 جنية

بسكويت جوز هند 76 جنية

بسكويت برتقال 76 جنية

بسكويت شيكولاته 76 جنية

بسكويت كوكتيل 76 جنية

منين سادة 54 جنية

منين عجوة 54 جنية منين

عجوة سمسم 54 جنية





أسعار كحك العيد في العبد





كيلو كحك سادة: 110 جنيهات.

كيلو كحك ملبن: 110 جنيهات.

كيلو كحك عجمية: 110 جنيهات.

كيلو كحك عين جمل: 160 جنيهًا.

كيلو كحك فستق: 170 جنيهًا.

كيلو غريبة باللوز: 150 جنيهًا.

كيلو بسكويت "سادة، برتقال، جوز هند، شيكولاتة كوكيز": 95 جنيهًا.

كيلو بيتي فور ممتاز: 120 جنيهًا.

كيلو بيتي فور بالمكسرات: 150 جنيهًا.

كيلو منين سادة: 95 جنيهًا.

كيلو منين عجوة: 95 جنيهًا.

كيلو مشكل وزن كيلو: 115 جنيهًا.

كيلو مشكل وزن كيلو ونصف: 180 جنيهًا.

كيلو مشكل وزن 2 كيلو: 230 جنيهًا.

كيلو مشكل وزن 3 كيلو: 370 جنيهًا.

كيلو مشكل وزن 4 كيلو: 500 جنيه.

كيلو مشكل صفيح: 575 جنيهًا.

كيلو مشكل وزن 5.25 كيلو: 750 جنيهًا.

كيلو مشكل وزن 6 كيلو: 950 جنيهًا.









أسعار الكحك في منافذ وزراة التموين





كيلو بسكويت نشادر بـ 50 جنيها

كيلو بسكويت لوكس بقيمة 80 جنيها

كيلو كحك سادة 60 جنيها

كيلو كحك ملبن 65 جنيها

كيلو كحك مكسرات 85 جنيها

كيلو غريبة سادة 75 جنيها

كيلو غريبة لوز 85 جنيها

كيلو بيتي فور عادي 65 جنيها

كيلو بيتي فور لوكس 85 جنيها

علبة مشكلة عادي بسعر 55 جنيها للكيلو

علبة مشكل سوبر لوكس 80 جنيها للكيلو

علبة مشكل عادي 2 كيلو بسعر 125 جنيهًا

علبة مشكل سوبر لوكس 2 كيلو بسعر 170 جنيها

علبة مشكل عادي 3 كيلو بسعر 185 جنيهًا

علبة مشكل سوبر لوكس 3 كيلو بسعر 250 جنيها





عروض كارفور على كحك العيد





كيلو كحك سادة أو ملبن أو عجوة بسعر موحد 64.95 جنيه.

كيلو غريبه بسعر 79.95 جنيه.

كيلو بيتي فور بالشوكولاته بسعر 94.95 جنيه.

كيلو البسكويت متوفر بالبرتقال وسادة وبالشوكولاته بسعر 69.95 جنيه.

علبة 1 كيلو كوكيز بسعر 84.95 جنيه.

علبة منين سادة أو عجوة بسعر 44.95 جنيه.

علبة مشكلة 1 كيلو بسعر 79.95 جنيه وعلبة 2 كيلو بسعر 159 جنيه.

علب كحك العيد 2020 من العبد

علبة بيتي فور 1 كيلو من العبد بسعر 120 جنيه.

علبة كحك سادة 1 كيلو العبد بسعر 110 جنيه.

علبة بسكويت بالشيوكولاته من العبد بسعر 95 جنيه.