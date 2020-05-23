عن دور "سعد" في "الاختيار".. محمود حافظ: "مجهودنا مرحش"

أعرب الفنان محمود حافظ، عن سعادته بمشاركته في مسلسل الاختيار، مؤكدا أن مشاركته في المسلسل شرف كبير له، واصفا المسلسل بـ"الملحمة".





وأشار "حافظ"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إلى أنه شعر أنه يمثل مصر كلها في أثناء أدائه دوره، كاشفا عن أنه تلقى خبر وفاة والدته في أثناء تصويره المسلسل، معلقا: "كان أصعب حاجة حصلتلي".





وأضاف الفنان محمود حافظ، "مجهودنا وتعبنا مرحش.. وكنا عند حسن ظن الجمهور"، متمنيا أن يظل يقدم رسالة مفيدة من خلال أدواره للجمهور.



