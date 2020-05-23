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عن دور "سعد" في "الاختيار".. محمود حافظ: "مجهودنا مرحش"

السبت 23/مايو/2020 - 10:24 ص
محمود حافظ
محمود حافظ
هدى عبدالرازق
أعرب الفنان محمود حافظ، عن سعادته بمشاركته في مسلسل الاختيار، مؤكدا أن مشاركته في المسلسل شرف كبير له، واصفا المسلسل بـ"الملحمة".

وأشار "حافظ"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إلى أنه شعر أنه يمثل مصر كلها في أثناء أدائه دوره، كاشفا عن أنه تلقى خبر وفاة والدته في أثناء تصويره المسلسل، معلقا: "كان أصعب حاجة حصلتلي".

وأضاف الفنان محمود حافظ، "مجهودنا وتعبنا مرحش.. وكنا عند حسن ظن الجمهور"، متمنيا أن يظل يقدم رسالة مفيدة من خلال أدواره للجمهور.

خروج 157 مصابا بكورونا من مستشفيات العزل
 
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الجمعة، خروج 157 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4374 حالة حتى الآن.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة: إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4960 حالة، من ضمنهم الـ 4374 متعافيًا.

تسجيل 783 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 11 حالة 

وأكد متحدث الوزارة، في بيان رسمي، تسجيل 783 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي عدد المصابين 15786 و707 وفيات

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 15786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و707 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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