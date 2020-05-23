بيرو تسجل ما يقرب من 3000 إصابة جديدة بكورونا

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سجلت بيرو 2929 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي يوم الجمعة، وفقا لوزارة الصحة في البلاد، ليصل العدد الإجمالي للبلاد إلى 111.698.



وقالت الوزارة أيضا أنه تم الإبلاغ عن 96 حالة وفاة في اليوم الماضي، مما رفع عدد القتلى الوطني إلى 3244.



يوجد في بيرو ثاني أكبر عدد من الحالات المؤكدة لـ Covid-19 في أمريكا اللاتينية، خلف البرازيل.



وعلي صعيد اخر، ابلغت الولايات المتحدة عن 24104 حالة إصابة جديدة بـ Covid-19 و1299 حالة وفاة ذات صلة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.



وبذلك يصل المجموع الوطني إلى ما لا يقل عن 1،601،251 حالة وفاة و96،001 حالة وفاة.



تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.



نيويورك هي الولاية الأكثر تضررا، مع وجود ما لا يقل عن 358154 حالة وفاة و28853 حالة وفاة، وتتبعها نيوجيرسي وإلينوي وماساتشوستس.

